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С Продана сняли электронный браслет и разрешили выезд за границу

Вторник, 5 февраля 2019, 08:55
С Продана сняли электронный браслет и разрешили выезд за границу

Соломенский райсуд Киева разрешил снять электронный браслет с бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении, а также позволил ему не сдавать загранпаспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что 4 февраля по результатам рассмотрения ходатайства прокуроров САП суд частично продлил срок действия процессуальных обязанностей Продану.

"Удовлетворяя ходатайство частично и признавая обоснованность подозрения и наличие предусмотренных ст. 177 УПК Украины рисков, следственный судья вопреки позиции прокуроров, отказал в продлении обязанностей носить электронное средство контроля и сдать на хранение документ для выезда за границу", - говорится в сообщении.

"Фактически судом предоставлена ​​возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу", - отметили в САП.

В антикоррупционной прокуратуре добавили, что мотивы принятого решения пока неизвестны, поскольку объявлено лишь краткий его текст.

Также в ведомстве добавили, что решение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Напоминаем:

  • 28 декабря Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде взятия на поруки для подозреваемого в незаконном обогащении экс-главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.
  • 2 января суд арестовал имущество экс-главы ГФС Мирослава Продана.
  • САП подозревает Продана в получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.
  • За эти средства Продан якобы приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на близкое лицо.
  • Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Украинская правда

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Темы: Продан МирославФискальная службаАнтикоррупционная прокуратурасуд
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