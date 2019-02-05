С Продана сняли электронный браслет и разрешили выезд за границу

Соломенский райсуд Киева разрешил снять электронный браслет с бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении, а также позволил ему не сдавать загранпаспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что 4 февраля по результатам рассмотрения ходатайства прокуроров САП суд частично продлил срок действия процессуальных обязанностей Продану.

"Удовлетворяя ходатайство частично и признавая обоснованность подозрения и наличие предусмотренных ст. 177 УПК Украины рисков, следственный судья вопреки позиции прокуроров, отказал в продлении обязанностей носить электронное средство контроля и сдать на хранение документ для выезда за границу", - говорится в сообщении.

"Фактически судом предоставлена ​​возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу", - отметили в САП.

В антикоррупционной прокуратуре добавили, что мотивы принятого решения пока неизвестны, поскольку объявлено лишь краткий его текст.

Также в ведомстве добавили, что решение следственного судьи обжалованию не подлежит.

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