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Суд запретил Супрун временно исполнять обязанности

Вторник, 5 февраля 2019, 12:05
Суд запретил Супрун временно исполнять обязанности

Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко и опубликовал постановление суда.

Решение суда касалось иска другого "радикала" Игоря Мосийчука.

"Истцом было 1 февраля 2019 подано в суд заявление об обеспечении административного иска путем установления запрета Супрун Ульяне Надежде совершать любые действия, направленные на реализацию компетенции (полномочий министра - ред.)", - говорится в постановлении.

Суд частично удовлетворил иск Мосийчука и запретил Супрун на время рассмотрения административного дела "совершать действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения"

Ранее на своей странице в Facebook Супрун сообщала, что суд против нее должен состояться 15 февраля.

Украинская правда

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Темы: СупрунКабинет министров
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