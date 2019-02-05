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5 человек погибли в ДТП возле пропускного пункта на Донбассе

Вторник, 5 февраля 2019, 13:55

На трассе Донецк-Запорожье в результате столкновения двух пассажирских автомобилей погибли 5 человек, еще 3 получили травмы.

Об этом во вторник сообщает полиция Донецкой области.

Предварительно установлено, что на трассе Донецк-Запорожье водитель автомобиля "Шевроле", совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Дэу Ланос", от удара автомобиль загорелся.

Происшествие случилось около 10.30.

"4 пассажира, которые ехали с КПВВ "Марьинка", погибли на месте. Водитель остался невредимым. Пассажирка "Шевроле" от полученных травм скончался, еще трое в тяжелом состоянии", - сообщает полиция.

Граждане ехали из города Селидово к контрольно-пропускному пункту.

 
 

Темы: ДТПДонбассавария
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