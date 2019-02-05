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Гриценко представил своего "министра обороны"

Вторник, 5 февраля 2019, 13:56
Гриценко представил своего министра обороны

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявляет, что в случае своей победы на выборах назначит министром обороны Ивана Апаршина.

Кандидата на этот пост он представил во Львове, пишет сам Гриценко в Facebook.

По мнению Гриценко, Апаршин - профессионал, способный поднять боеспособность армии и обеспечить солдата всем необходимым.

 

Отмечается, что полковник запаса ранее занимал командные и штабные должности от командира взвода, роты, полкового звена - до военной ставки, Генштаба и Минобороны. Был директором департамента военной политики и стратегического планирования, главным военным инспектором Минобороны. Руководил оборонным подразделением Секретариата Кабмина.

Напоминаем:

  • Гриценко заявил, что представит своих кандидатов на ключевые должности в пределах конституционных полномочий президента.
  • Так Службу безопасности в случае президентства Гриценко должен возглавить Виктор Трепак, который работал в СБУ в 2015-2016 годах.
  • Апаршин был номером 9 в списке партии "Громадянська позиция" на выборах 2014 года.

Темы: выборы президента 2019Гриценко
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