Гриценко представил своего "министра обороны"
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявляет, что в случае своей победы на выборах назначит министром обороны Ивана Апаршина.
Кандидата на этот пост он представил во Львове, пишет сам Гриценко в Facebook.
По мнению Гриценко, Апаршин - профессионал, способный поднять боеспособность армии и обеспечить солдата всем необходимым.
Отмечается, что полковник запаса ранее занимал командные и штабные должности от командира взвода, роты, полкового звена - до военной ставки, Генштаба и Минобороны. Был директором департамента военной политики и стратегического планирования, главным военным инспектором Минобороны. Руководил оборонным подразделением Секретариата Кабмина.
Напоминаем:
- Гриценко заявил, что представит своих кандидатов на ключевые должности в пределах конституционных полномочий президента.
- Так Службу безопасности в случае президентства Гриценко должен возглавить Виктор Трепак, который работал в СБУ в 2015-2016 годах.
- Апаршин был номером 9 в списке партии "Громадянська позиция" на выборах 2014 года.
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