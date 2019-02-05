Гриценко представил своего "министра обороны"

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявляет, что в случае своей победы на выборах назначит министром обороны Ивана Апаршина.

Кандидата на этот пост он представил во Львове, пишет сам Гриценко в Facebook.

По мнению Гриценко, Апаршин - профессионал, способный поднять боеспособность армии и обеспечить солдата всем необходимым.

Отмечается, что полковник запаса ранее занимал командные и штабные должности от командира взвода, роты, полкового звена - до военной ставки, Генштаба и Минобороны. Был директором департамента военной политики и стратегического планирования, главным военным инспектором Минобороны. Руководил оборонным подразделением Секретариата Кабмина.

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