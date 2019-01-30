Гриценко уже начал раздавать должности
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявляет, что Службу безопасности при его президентстве будет возглавлять Виктор Трепак, который работал в СБУ в 2015-2016 годах, а после увольнения передал в НАБУ документы по "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Пообещал – выполняю. Представляю вам моих кандидатов на ключевые должности в пределах конституционных полномочий президента. Знакомьтесь: Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор – он возглавит СБУ после моей победы на выборах", - написал Гриценко.
Он добавил, что Трепак профессиональный, порядочный и патриотичный.
"Знает Службу и ее истинное предназначение, реформирует и поставит СБУ в законные рамки – служение народу и государству. Остановит нынешний шабаш несвойственного для СБУ силового вмешательства в экономику, "крышевания" коррупционных схем или разрушения честного бизнеса", - сказал Гриценко.
Он предложил всем кандидатам в президенты так же представить, еще до дня голосования, своих кандидатов на руководителей СБУ, Нацбанка, Минобороны, МИД и Генпрокуратуры, чтобы люди не голосовали за "котов в мешке".
Напомним:
- Ранее Гриценко сообщал, что взял в свою команду Виктора Трепака, он стал заместителем руководителя Центрального избирательного штаба по вопросам безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами.
- Виктор Трепак – правовед, кандидат юридических наук, работал в СБУ и даже был первым заместителем главы Службы безопасности Украины (с 19 июля 2015 года по 14 апреля 2016 года).
- Трепак уволился из СБУ якобы из-за невозможности борьбы с коррупцией в условиях, когда генпрокурором был Виктор Шокин.
- Уже после увольнения из СБУ Трепак передал в НАБУ документы по "черной бухгалтерии" некогда провластной "Партии регионов". Хотя в службе он курировал рабочие группы, которые занималась расследованием преступлений против Майдана и финансовыми махинациями прежней власти.
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