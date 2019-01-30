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Гриценко уже начал раздавать должности

Среда, 30 января 2019, 10:26

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявляет, что Службу безопасности при его президентстве будет возглавлять Виктор Трепак, который работал в СБУ в 2015-2016 годах, а после увольнения передал в НАБУ документы по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Пообещал – выполняю. Представляю вам моих кандидатов на ключевые должности в пределах конституционных полномочий президента. Знакомьтесь: Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор – он возглавит СБУ после моей победы на выборах", - написал Гриценко. 

 

Он добавил, что Трепак профессиональный, порядочный и патриотичный.

"Знает Службу и ее истинное предназначение, реформирует и поставит СБУ в законные рамки – служение народу и государству. Остановит нынешний шабаш несвойственного для СБУ силового вмешательства в экономику, "крышевания" коррупционных схем или разрушения честного бизнеса", - сказал Гриценко.

Он предложил всем кандидатам в президенты так же представить, еще до дня голосования, своих кандидатов на руководителей СБУ, Нацбанка, Минобороны, МИД и Генпрокуратуры, чтобы люди не голосовали за "котов в мешке".

Напомним:

  • Ранее Гриценко сообщал, что взял в свою команду Виктора Трепака, он стал заместителем руководителя Центрального избирательного штаба по вопросам безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами.
  • Виктор Трепак – правовед, кандидат юридических наук, работал в СБУ и даже был первым заместителем главы Службы безопасности Украины (с 19 июля 2015 года по 14 апреля 2016 года).
  • Трепак уволился из СБУ якобы из-за невозможности борьбы с коррупцией в условиях, когда генпрокурором был Виктор Шокин.
  • Уже после увольнения из СБУ Трепак передал в НАБУ документы по "черной бухгалтерии" некогда провластной "Партии регионов". Хотя в службе он курировал рабочие группы, которые занималась расследованием преступлений против Майдана и финансовыми махинациями прежней власти. 

Украинская правда
Темы: Гриценковыборы президента 2019СБУ
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