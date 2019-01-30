Гриценко уже начал раздавать должности

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявляет, что Службу безопасности при его президентстве будет возглавлять Виктор Трепак, который работал в СБУ в 2015-2016 годах, а после увольнения передал в НАБУ документы по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Пообещал – выполняю. Представляю вам моих кандидатов на ключевые должности в пределах конституционных полномочий президента. Знакомьтесь: Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор – он возглавит СБУ после моей победы на выборах", - написал Гриценко.

Он добавил, что Трепак профессиональный, порядочный и патриотичный.

"Знает Службу и ее истинное предназначение, реформирует и поставит СБУ в законные рамки – служение народу и государству. Остановит нынешний шабаш несвойственного для СБУ силового вмешательства в экономику, "крышевания" коррупционных схем или разрушения честного бизнеса", - сказал Гриценко.

Он предложил всем кандидатам в президенты так же представить, еще до дня голосования, своих кандидатов на руководителей СБУ, Нацбанка, Минобороны, МИД и Генпрокуратуры, чтобы люди не голосовали за "котов в мешке".

Напомним: