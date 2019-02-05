Всплеск доходов: в АРМА рассказали, сколько приносит арестованное имущество
Агентство по розыску и менеджменту активов с начала 2019 года получило почти 25 миллионов гривен от реализации арестованного имущества.
Об этом сообщается на сайте АРМА.
Речь идет о 24 924 770,75 гривен.
"Средства от реализации размещены на депозитном счете АРМА в государственном банке, на которые будут начисляться проценты за пользование банком денежными средствами", – отметили в ведомстве.
Как объяснил начальник управления АРМА Виталий Ризнык, средства будут конфискованы и перечислены в госбюджет, если владельцев арестованных активов признают виновными или в рамках уголовного производства будет доказано, что эти активы являются производными от преступления.
"Если же владельцев арестованных активов оправдают, то средства будут возвращены с процентами", – отметил Ризнык.
В 2017 году впервые от реализации арестованных активов на счета АРМА в государственных банках обеспечено поступлений – 2 492 637,86 грн, в 2018 году – 3 116 555,86 грн.
На эти средства в течение 2018 года было начислено процентов в сумме 519 021,98 грн.
Напомним:
- АРМА управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах, пока суд не объявит приговор. Агентство выбирает управляющего, который предлагает выгодные условия получения прибыли от имущества. Часть заработка идет в государственный бюджет.
- После оглашения приговора имущество могут или конфисковать в пользу государства, или, если суд не увидит для этого оснований, вернуть владельцу.
- В частности, в управление АРМА суд передал так называемую вертолетную площадку Януковича.
- Также в настоящее время Агентство ищет управляющего для "Межигорья" экс-президента.