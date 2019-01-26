Управление "Межигорьем" хотели доверить экс-медику ракетной части - СМИ

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Суббота, 26 января 2019, 17:05

Нацагентство по управлению и розыску активов (АРМА) планировало объявить победителем конкурса по управлению резиденцией "Межигорье" малоизвестную фирму "Атлант Девелоп", записанную на жите

Согласно его декларации, в 2016 г. он заработал около 87 тыс. гривен, других доходов, кроме зарплаты, не имел.

Фирма "Атлант Девелоп" зарегистрирована по месту массовой регистрации: согласно данным реестров юрлиц, по этому адресу в Киеве - в старинном особняке на улице Круглоуниверситетской, 7 - "обитают" 32 компании.

Напомним,

  • Поиск управленца для бывшей резиденции Виктора Януковича "Межигорье" начали в ноябре 2018 года.
  • Украинские журналисты-расследователи из редакций различных СМИ, объединенных вокруг проекта "ЯнуковичЛикс", выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора нового управленца для "Межигорья". По их мнению, конкурс был непрозрачным и тайным.
  • Директор АРМА Антон Янчук заявил, что в конкурсу на поиск управляющего для "Межигорья" присоединились всего два юрлица: ООО "Атлант Девелоп" и ОО НПУ "Межигорье".
  • 25 января в АРМА объявили о продлении конкурса до 28 февраля.

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Темы: Межигорье Янукович


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