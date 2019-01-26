Управление "Межигорьем" хотели доверить экс-медику ракетной части - СМИ
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Суббота, 26 января 2019, 17:05
Нацагентство по управлению и розыску активов (АРМА) планировало объявить победителем конкурса по управлению резиденцией "Межигорье" малоизвестную фирму "Атлант Девелоп", записанную на жите
Согласно его декларации, в 2016 г. он заработал около 87 тыс. гривен, других доходов, кроме зарплаты, не имел.
Фирма "Атлант Девелоп" зарегистрирована по месту массовой регистрации: согласно данным реестров юрлиц, по этому адресу в Киеве - в старинном особняке на улице Круглоуниверситетской, 7 - "обитают" 32 компании.
Напомним,
- Поиск управленца для бывшей резиденции Виктора Януковича "Межигорье" начали в ноябре 2018 года.
- Украинские журналисты-расследователи из редакций различных СМИ, объединенных вокруг проекта "ЯнуковичЛикс", выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора нового управленца для "Межигорья". По их мнению, конкурс был непрозрачным и тайным.
- Директор АРМА Антон Янчук заявил, что в конкурсу на поиск управляющего для "Межигорья" присоединились всего два юрлица: ООО "Атлант Девелоп" и ОО НПУ "Межигорье".
- 25 января в АРМА объявили о продлении конкурса до 28 февраля.
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