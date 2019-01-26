Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Управление "Межигорьем" хотели доверить экс-медику ракетной части - СМИ

Суббота, 26 января 2019, 16:05

Нацагентство по управлению и розыску активов (АРМА) планировало объявить победителем конкурса по управлению резиденцией "Межигорье" малоизвестную фирму "Атлант Девелоп", записанную на жителя Белой Церкви, который работал фельдшером в местной военной части.

Об этом сообщается в материале "Радио Свобода". 

По данным СМИ, "Атлант Девелоп" была зарегистрирована 1 июня 2016 года, имеет уставный капитал в размере 1000 гривен, ее единственным директором и основателем является Андрей Спину - бывший медик ракетной части из Белой Церкви.

В 2012 году Спину был в списке поступающих в Белоцерковский медицинский колледж, а в 2016 г. уже фигурирует в перечне должностных лиц воинской части А2892 как фельдшер первого зенитного ракетного дивизиона.

Согласно его декларации, в 2016 г. он заработал около 87 тыс. гривен, других доходов, кроме зарплаты, не имел.

Фирма "Атлант Девелоп" зарегистрирована по месту массовой регистрации: согласно данным реестров юрлиц, по этому адресу в Киеве - в старинном особняке на улице Круглоуниверситетской, 7 - "обитают" 32 компании.

Напомним,

  • Поиск управленца для бывшей резиденции Виктора Януковича "Межигорье" начали в ноябре 2018 года.
  • Украинские журналисты-расследователи из редакций различных СМИ, объединенных вокруг проекта "ЯнуковичЛикс", выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора нового управленца для "Межигорья". По их мнению, конкурс был непрозрачным и тайным.
  • Директор АРМА Антон Янчук заявил, что в конкурсу на поиск управляющего для "Межигорья" присоединились всего два юрлица: ООО "Атлант Девелоп" и ОО НПУ "Межигорье".
  • 25 января в АРМА объявили о продлении конкурса до 28 февраля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МежигорьеЯнукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Межигорье
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Межигорье получит статус парка-памятника, Зеленский подготовил указ – Немчинов
"Межигорье" официально станет парком-памятником
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
Все новости...
Реклама: