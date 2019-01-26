Управление "Межигорьем" хотели доверить экс-медику ракетной части - СМИ

Нацагентство по управлению и розыску активов (АРМА) планировало объявить победителем конкурса по управлению резиденцией "Межигорье" малоизвестную фирму "Атлант Девелоп", записанную на жите

Согласно его декларации, в 2016 г. он заработал около 87 тыс. гривен, других доходов, кроме зарплаты, не имел.

Фирма "Атлант Девелоп" зарегистрирована по месту массовой регистрации: согласно данным реестров юрлиц, по этому адресу в Киеве - в старинном особняке на улице Круглоуниверситетской, 7 - "обитают" 32 компании.

Напомним,