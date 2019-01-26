Управление "Межигорьем" хотели доверить экс-медику ракетной части - СМИ
Нацагентство по управлению и розыску активов (АРМА) планировало объявить победителем конкурса по управлению резиденцией "Межигорье" малоизвестную фирму "Атлант Девелоп", записанную на жителя Белой Церкви, который работал фельдшером в местной военной части.
Об этом сообщается в материале "Радио Свобода".
По данным СМИ, "Атлант Девелоп" была зарегистрирована 1 июня 2016 года, имеет уставный капитал в размере 1000 гривен, ее единственным директором и основателем является Андрей Спину - бывший медик ракетной части из Белой Церкви.
В 2012 году Спину был в списке поступающих в Белоцерковский медицинский колледж, а в 2016 г. уже фигурирует в перечне должностных лиц воинской части А2892 как фельдшер первого зенитного ракетного дивизиона.
Согласно его декларации, в 2016 г. он заработал около 87 тыс. гривен, других доходов, кроме зарплаты, не имел.
Фирма "Атлант Девелоп" зарегистрирована по месту массовой регистрации: согласно данным реестров юрлиц, по этому адресу в Киеве - в старинном особняке на улице Круглоуниверситетской, 7 - "обитают" 32 компании.
Напомним,
- Поиск управленца для бывшей резиденции Виктора Януковича "Межигорье" начали в ноябре 2018 года.
- Украинские журналисты-расследователи из редакций различных СМИ, объединенных вокруг проекта "ЯнуковичЛикс", выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора нового управленца для "Межигорья". По их мнению, конкурс был непрозрачным и тайным.
- Директор АРМА Антон Янчук заявил, что в конкурсу на поиск управляющего для "Межигорья" присоединились всего два юрлица: ООО "Атлант Девелоп" и ОО НПУ "Межигорье".
- 25 января в АРМА объявили о продлении конкурса до 28 февраля.