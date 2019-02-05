Суд пояснил, что отстранил Супрун из-за двойного гражданства

Окружной админсуд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения из-за того, что она имеет двойное гражданство и больше месяца является исполняющей обязаности.

Об этом говорится в сообщении суда во вторник.

Указывается, что свое решение суд мотивировал наличием признаков противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения (Ульяна Супрун) полномочий и.о. министра в срок, превышающий 1 месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями.

"Кроме того, суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Супрун Ульяна Надежда получила гражданство Украины и одновременно до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" в Украине существует единственное гражданство", - говорится в сообщении.

Напомним: