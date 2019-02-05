Завершено расследование ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская
Вторник, 5 февраля 2019, 18:30
Национальная полиция завершила расследование в уголовном производстве по ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"Производство направлено в суд, вина подозреваемого доказана. Водитель сотрудничал со следствием, свою вину признал", - говорится в сообщении.
Причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.
Согласно ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.
Напоминаем:
- Марина Поплавская погибла 20 октября 2018 года в 5.55 ч на 28-м км автотрассы Киев-Чоп возле села Милая, где произошло столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика. В момент ДТП она сидела на кресле рядом с водителем. В ДТП пострадали еще двое участников шоу.
- Позже Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка, которого обвиняют в совершении ДТП, в котором погибла Марина Поплавская.
Украинская правда