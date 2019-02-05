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Защита Януковича принесла в ГБР заявление на власть и свое "расследование"

Вторник, 5 февраля 2019, 19:37

Защита экс-президента Виктора Януковича принесла в Государственное бюро расследований заявление о якобы преступлениях действующих представителей высшего руководства государства.

Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк в Facebook.

"Сегодня по поручению Виктора Януковича передали в ДБР заявление и 9 томов доказательств, свидетельствующих о совершении высшими должностными лицами Украины преступлений", – написал Сердюк.

По его словам, речь идет о "потере Крыма, насильственном захвате власти, государственной измене, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году".

"Материалы были собраны защитой (Януковича – УП) во время участия в политических процессах, связанных с защитой клиента", – отметил адвокат.

Адвокаты Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко
Адвокаты Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко

Янукович обвиняет своих политических оппонентов в "преступлениях" по статьям 109 (действия, направленные на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 111 (государственная измена), 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 115 (умышленное убийство), 255 (создание преступной организации), 293 (групповое нарушение общественного порядка), 294 (массовые беспорядки), 295 (призывы к действиям, которые угрожают общественному порядку), 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса.

Сердюк утверждает, что их материалов достаточно "для формирования проекта обвинительного акта".

Этот проект защитники также принесли в следователем ГБР "для облегчения их работы".

В документах, которые обнародовал Сердюк, Янукович с адвокатами обвиняет в преступлениях секретаря СНБО Александра Турчинова, главу Верховной Рады Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, нардепа Сергея Пашинского, мэра Киева Виталия Кличко, лидера "Свободы" Олега Тягнибока, генпрокурора Юрия Луценко, министра обороны Степана Полторака, экс-представителя Украины при ООН Юрия Сергеева, и.о. министра обороны в 2014 году Игоря Тенюха.

Также в этот список внесли тех, кто занимался делом о государственной измене Януковича. Это прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым, вся коллегия судей (Владислав Девятко, Максим Титов, Константин Васалатий) и даже бесплатные адвокаты экс-президента (Юрий Рябовол и Игорь Ляшенко).

Адвокаты Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко
Адвокаты Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко

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Напомним:

  • 24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене, а также преступлениях против мира и пособничестве в ведении войны против Украины – и приговорил к 13 годам тюрьмы.
  • При этом Януковича оправдали по статье 110 УКУ (нарушение территориальной целостности) в связи с недоказанностью.
  • Защита экс-президента заявила, что будет обжаловать приговор.
  • Основой обвинений стало обращение Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести в Украине войска. Во время судебного процесса адвокаты утверждали, что к аннексии Крыма привели действия не экс-президента, а майдановцев и новой власти.
  • Янукович также фигурирует в других уголовных процессах, которые сейчас находятся на стадии следствия. Это, в частности, незаконное завладение государственными резиденциями, преступления против майдановцев, многочисленные экономические преступления и прочее.
  • Сам экс-президент с 2014 года скрывается в России.

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичсудГБРоккупация
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