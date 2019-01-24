Защита Януковича подаст апелляцию
Защита экс-президента Виктора Януковича будет обжаловать решение о его заочном осуждении на 13 лет заключения по делу о государственной измене.
Об этом заявили адвокаты Александр Горошинский и Александр Байдык после оглашения приговора в Оболонском райсуде Киева.
Горошинский заявил, что суд действовал в условиях давления со стороны государственной власти, и по отношению к стороне защиты тоже оказывалось давление в виде уголовных дел.
"Оглашение приговора на данной стадии – это пиар-акция и предвыборная агитация заинтересованных лиц", – заявил Горошинский.
По его словам, во время процесса были нарушения: участие Януковича не обеспечили, суд не допросил "подавляющее большинство свидетелей защиты" и отверг значительное количество доказательств защиты экс-президента.
"Я уверен в том, что в условиях политического давления, в условиях давления государственной власти на суд, на органы досудебного расследования и на защиту, давления чиновников, которые являются заинтересованными лицами и бенефициарами тех событий, которые происходило зимой 2014 года, событий Майдана, завершили осуществление государственного переворота, финальной стадией которого является либо уничтожение оппонента, либо его осуждение любой ценой", – заявил Горошинский.
"Они сегодня – пока что! – смогли завершить эту стадию государственного переворота: незаконное осуждение политического оппонента", – добавил он.
Адвокат заверил, что чиновники таким образом создали себе защиту – и "такое положение вещей не может стороннего наблюдателя уверить, что приговор законный и обоснованный",
"Мы будем обращаться с апелляционными жалобами в пределах приговора, озвученного не в пользу нашего клиента, и мы надеемся, что мы сможем достичь истины – и установить истину в этом деле в международных инстанциях", – заявил Горощинский.
"Когда мы получим приговор, мы будем принимать меры в предусмотренный законом способ", – добавил он.
Александр Байдык добавил: "Апелляционная жалоба будет подана защитой однозначно, поскольку приговор нас не устраивает. Он еще не вступил в законную силу – и у нас есть основания апеллировать".
Он также заявил, что законодательство о заочном осуждении было "принято специально под Виктора Януковича" – и власти уже хотят изменить его, чтобы их самих не осудили.
Байдык тоже сказал, что оценивались только доказательства обвинения, а ходатайство защиты игнорировались. Приговор он назвал "политически мотивированным".
Горошинский добавил, что будет жалоба в Европейский суд по правам человека относительно всех фактов нарушений.
"Кроме Апелляционного суда, будем обращаться в посольства США, европейских стран, чтобы они дали свою оценку в этом действе, которое власти называют судом", – сказал он.
В свою очередь, представители обвинения прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым сказали, что после того, как получат приговор и подробно его изучат, примут решение о возможном обжаловании, поскольку Януковича не признали виновным по статье 110 УК.
Напомним
- 24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене, а также преступлениях против мира и пособничестве в ведении войны против Украины – и приговорил к 12 и 13 годам, но большее наказание поглотило меньшее.
- При этом Януковича оправдали по статье 110 УКУ (нарушение территориальной целостности) в связи с недоказанностью.
- Приговор занял 143 страницы – весь его зачитали в четверг.
- Янукович с 2014 года скрывается в России.
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