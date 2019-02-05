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Первое заседание Синода ПЦУ: определен его состав и должность Филарета

Вторник, 5 февраля 2019, 20:59
Первое заседание Синода ПЦУ: определен его состав и должность Филарета

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний утвердил состав Синода ПЦУ и созвал его первое заседание.

Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

Кроме постоянных членов Синода патриарха Филарета, митрополита Макария и митрополита Симеона, к нему Епифаний включил:

Димитрия, митрополита Львовского и Сокальского;

Иоанна, митрополита Черкасского и Чигиринского;

Сергея, архиепископа Донецкого и Мариупольского;

Федора, архиепископа Полтавского и Кременчугского;

Илариона, архиепископа Ровенского и Острожского;

Евстратия, архиепископа Черниговского и Нежинского;

Германа, архиепископа Черновицкого и Хотинского;

Агапита, архиепископа Вышгородского;

Симеона, епископа Днепровского и Криворожского.

Заседание Синода состоялось в доме митрополита при Соборе Святой Софии Киевской под председательством Епифания. В заседании Синода приняли участие все его члены, кроме архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергея - его госпитализировали с обострением сердечно-сосудистого заболевания.

Решено, что патриарх Филарет продолжает руководить Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева (исключая Свято-Михайловский Златоверхий монастырь), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины.

"Учитывая особое значение Михайловского Златоверхого монастыря г. Киева его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею", - говорится в сообщении.

Также Синод рассмотрел и принял устав Управленияч епархии для епархий Поместной Церкви.

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Напомним:

Украинская правда
Темы: церковьФиларет
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