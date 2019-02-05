Первое заседание Синода ПЦУ: определен его состав и должность Филарета
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний утвердил состав Синода ПЦУ и созвал его первое заседание.
Об этом сообщается на сайте ПЦУ.
Кроме постоянных членов Синода патриарха Филарета, митрополита Макария и митрополита Симеона, к нему Епифаний включил:
Димитрия, митрополита Львовского и Сокальского;
Иоанна, митрополита Черкасского и Чигиринского;
Сергея, архиепископа Донецкого и Мариупольского;
Федора, архиепископа Полтавского и Кременчугского;
Илариона, архиепископа Ровенского и Острожского;
Евстратия, архиепископа Черниговского и Нежинского;
Германа, архиепископа Черновицкого и Хотинского;
Агапита, архиепископа Вышгородского;
Симеона, епископа Днепровского и Криворожского.
Заседание Синода состоялось в доме митрополита при Соборе Святой Софии Киевской под председательством Епифания. В заседании Синода приняли участие все его члены, кроме архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергея - его госпитализировали с обострением сердечно-сосудистого заболевания.
Решено, что патриарх Филарет продолжает руководить Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева (исключая Свято-Михайловский Златоверхий монастырь), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины.
"Учитывая особое значение Михайловского Златоверхого монастыря г. Киева его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею", - говорится в сообщении.
Также Синод рассмотрел и принял устав Управленияч епархии для епархий Поместной Церкви.
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
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