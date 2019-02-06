Трамп: Если бы я не был избран президентом, мы бы уже воевали с КНДР

Президент США Дональд Трамп проведет второй саммит с лидером Северной Кореи в этом месяце.

Об этом он заявил в ежегодном обращении к Конгрессу "О положении в стране".

Президент США заявил, что благодаря его политике в отношении КНДР, там уже больше 15месяцев не было запусков ракет.

"Если бы я не был избран президентом Соединенных Штатов, мы бы сейчас, по моему мнению, были бы в большой войне с Северной Кореей", - заявил Трамп.

Он добавил, что еще многое предстоит сделать, сообщив, что встреча с Ким Чен Ыном состоится во Вьетнаме с 27 по 28 февраля.

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