Трамп: Если бы я не был избран президентом, мы бы уже воевали с КНДР

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Среда, 6 февраля 2019, 05:55

Президент США Дональд Трамп проведет второй саммит с лидером Северной Кореи в этом месяце.

Об этом он заявил в ежегодном обращении к Конгрессу "О положении в стране".

Президент США заявил, что благодаря его политике в отношении КНДР, там уже больше 15месяцев не было запусков ракет.

"Если бы я не был избран президентом Соединенных Штатов, мы бы сейчас, по моему мнению, были бы в большой войне с Северной Кореей", - заявил Трамп.

Он добавил, что еще многое предстоит сделать, сообщив, что встреча с Ким Чен Ыном состоится во Вьетнаме с 27 по 28 февраля.

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Напоминаем: 

  • На прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что готов официально объявить место и точную дату второго саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
  • Глава Белого дома уточнил, что, скорее всего, он сделает заявление об этом во вторник во время обращения к Конгрессу о положении дел в стране.
  • Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал начать подготовку ко второму саммиту с президентом США Дональдом Трампом.
  • После встречи с Ким Йонг Челом, северокорейским посланником, Трамп сказал, что он и Ким Чен Ын, вероятно, встретятся в конце февраля, но не сказал точно, когда и где состоится саммит.
  • Что касается переговоров Трампа и Ким Чен Ына, то эксперты указывают на фундаментальные вопросы: какие шаги по денуклеаризации КНДР следует принять для этого и что должен предложить Трамп, чтобы Ким Чен Ын принял этих меры.

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Темы: КНДР США ядерное оружие Трамп


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