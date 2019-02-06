"Стену" на границе с Россией построили на 30% - ГПСУ

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе, так называемый проект "Стена", составляет около 30%.

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

По его словам, процесс строительства идет не теми темпами, которыми хотелось бы, но проект важен для Украины и нужно приложить максимум усилий, чтобы его завершить.

"Проект осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования", - сказал Слободян.

Он отметил, что на участке в Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля за границей, составляет почти 100%.

Слободян добавил, что хотя сроки строительства "Стены" переносились неоднократно, из-за проблем с финансированием, но при этом реализация проекта никогда не останавливалась.

"Он (проект - ред.) в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то есть оно отставало уже с самого начала запланированного - срок реализации отсрочили к 2020 году", - рассказал представитель ГПСУ.

Слободян добавил, что в прошлом году в Пограничной службе снова вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год и пока крайняя точка реализации этого проекта - 2021.

Напомним: