"Стену" на границе с Россией построили на 30% - ГПСУ
Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе, так называемый проект "Стена", составляет около 30%.
Об этом он сказал в эфире "5 канала".
По его словам, процесс строительства идет не теми темпами, которыми хотелось бы, но проект важен для Украины и нужно приложить максимум усилий, чтобы его завершить.
"Проект осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования", - сказал Слободян.
Он отметил, что на участке в Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля за границей, составляет почти 100%.
Слободян добавил, что хотя сроки строительства "Стены" переносились неоднократно, из-за проблем с финансированием, но при этом реализация проекта никогда не останавливалась.
"Он (проект - ред.) в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то есть оно отставало уже с самого начала запланированного - срок реализации отсрочили к 2020 году", - рассказал представитель ГПСУ.
Слободян добавил, что в прошлом году в Пограничной службе снова вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год и пока крайняя точка реализации этого проекта - 2021.
Напомним:
- Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Стена".
- Должностных лиц Государственной пограничной службы и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что строительство участка "Стены" в Харьковской области будет завершено до конца 2018 года.
- В целом завершение строительства проекта запланировано на 2020 год.
- На сегодняшний день "Европейский вал" охватывает лишь небольшую часть 2300-километровой восточной границы Украины с Россией.
- Он состоит из 170 километров траншей, 72 километров ограждения, 165 километров патрульной дороги, 19 км наземной полосы, оборудованной сейсмическими датчиками для обнаружения движения объектов весом более 60 килограммов, и четыре пограничных поста с 17-метровыми сторожевыми башнями, оснащенными камерами наблюдения и тепловизорами.