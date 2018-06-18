Аваков рассказал, какую область первой отделят от России "Стеной"

Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что строительство участка границы так называемого проекта "Стена" в Харьковской области будет завершено до конца 2018 года.

Об этом он сообщил во время рабочего визита в Харьковскую область, передает пресс-служба МВД.

"Инженерное обустройство государственной границы продолжается, несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояния пророссийских сил. Именно в Харьковской области протяженность границы 270 километров, 220 мы уже обустроили. Уже в этом году все работы будут завершены. Параллельно продолжаются работы на луганском и сумском участках границы", - подчеркнул министр.

По его словам, для усиления охраны границы с Россией в Государственной пограничной службе создано 5 комендатур быстрого реагирования.

"Такие подразделения призваны защищать границу в случае необходимости и обеспечивать подход основных сил. Таких в ГПСУ насчитывается уже 5 Большинство из них уже прошли боевую выучку и подтвердили способность выполнить поставленные задачи. Комендатура быстрого реагирования способна действовать автономно на любом участке государственной границы", - сказал Аваков.

Как сообщалось, летом 2017 года суд арестовал семь подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных на проект "Стена".

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