Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин уволил Мартынюка и назначил и. о. министра агрополитики

Среда, 6 февраля 2019, 12:12
Кабмин уволил Мартынюка и назначил и. о. министра агрополитики

Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

Исполняющей обязанности министра назначена заместитель министра Ольга Трофимцева, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко агентству "Интерфакс-Украина".

"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", – сказал он после заседания правительства.

Ольга Трофимцева
Ольга Трофимцева
minagro.gov.ua

Ольга Трофимцева была заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

Максим Мартынюк был ставленником премьер-министра Владимира Гройсмана.

 
Максим Мартынюк

Мартынюк возглавлял министерство после того, как его покинул Тарас Кутовый: с 22 ноября 2018 года как первый заместитель министра аграрной политики исполнял обязанности министра.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровМинагрополитики
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: