Кабмин уволил Мартынюка и назначил и. о. министра агрополитики

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Среда, 6 февраля 2019, 13:12

Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

Исполняющей обязанности министра назначена заместитель министра Ольга Трофимцева, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко агентству "Интерфакс-Украина".

"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", – сказал он после заседания правительства.

Ольга Трофимцева
Ольга Трофимцева
minagro.gov.ua

Ольга Трофимцева была заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

Максим Мартынюк был ставленником премьер-министра Владимира Гройсмана.

 
Максим Мартынюк

Мартынюк возглавлял министерство после того, как его покинул Тарас Кутовый: с 22 ноября 2018 года как первый заместитель министра аграрной политики исполнял обязанности министра.

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Темы: Кабинет министров Минагрополитики


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