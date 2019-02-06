Кабмин уволил Мартынюка и назначил и. о. министра агрополитики

Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

Исполняющей обязанности министра назначена заместитель министра Ольга Трофимцева, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко агентству "Интерфакс-Украина".

"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", – сказал он после заседания правительства.

Ольга Трофимцева minagro.gov.ua

Ольга Трофимцева была заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

Максим Мартынюк был ставленником премьер-министра Владимира Гройсмана.

Максим Мартынюк

Мартынюк возглавлял министерство после того, как его покинул Тарас Кутовый: с 22 ноября 2018 года как первый заместитель министра аграрной политики исполнял обязанности министра.