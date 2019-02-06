Янукович прокомментировал свои 13 лет тюрьмы
Беглый президент Виктор Янукович считает, что решение Оболонского райсуда, который приговорил его к 13 годам тюрмы, не имеет ничего общего с законом.
Об этом он сказал на своей 6-й со времени побега пресс-конференции в Москве.
"Приговор не имеет ничего общего с законом – сплошные нарушения криминально- процессуального кодекса, все построено на лжи и на ненависти", - сказал Янукович.
Он также рассказал о каком-то якобы опросе народа, который якобы тоже не верит в справедливость суда.
"Народ, когда проводили интерактивный опрос, народ – в среднем около 90% – сказал, что не верит в этот суд, что это политический заказ. Ну, приговор был – всем понятно – написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентным", - подытожил Янукович.
Читайте также: Предатель №1. Как судили Януковича
Напомним:
- 24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновнымв государственной измене, а также в преступлениях против мира и пособничестве в ведении войны против Украины – и приговорил к 13 годам тюрьмы.
- При этом Януковича оправдали по статье 110 УКУ (нарушение территориальной целостности) в связи с недоказанностью.
- Защита экс-президента заявила, что будет обжаловать приговор.
- Основой обвинений стало обращение Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска. Во время судебного процесса адвокаты утверждали, что к аннексии Крыма привели действия не экс-президента, а майдановцев и новой власти.
- Янукович также фигурирует в других уголовных процессах, которые сейчас находятся на стадии следствия. Это, в частности, незаконное завладение государственными резиденциями, преступления против майдановцев, многочисленные экономические преступления и прочее.
- Сам экс-президент с 2014 года скрывается в России.