Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович прокомментировал свои 13 лет тюрьмы

Среда, 6 февраля 2019, 12:48

Беглый президент Виктор Янукович считает, что решение Оболонского райсуда, который приговорил его к 13 годам тюрмы, не имеет ничего общего с законом.

Об этом он сказал на своей 6-й со времени побега пресс-конференции в Москве.

"Приговор не имеет ничего общего с законом – сплошные нарушения криминально- процессуального кодекса, все построено на лжи и на ненависти", - сказал Янукович.

Он также рассказал о каком-то якобы опросе народа, который якобы тоже не верит в справедливость суда.

"Народ, когда проводили интерактивный опрос, народ – в среднем около 90% – сказал, что не верит в этот суд, что это политический заказ. Ну, приговор был – всем понятно – написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентным", - подытожил Янукович.

Читайте также: Предатель №1. Как судили Януковича

Напомним:

  • 24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновнымв государственной измене, а также в преступлениях против мира и пособничестве в ведении войны против Украины – и приговорил к 13 годам тюрьмы.
  • При этом Януковича оправдали по статье 110 УКУ (нарушение территориальной целостности) в связи с недоказанностью.
  • Защита экс-президента заявила, что будет обжаловать приговор.
  • Основой обвинений стало обращение Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска. Во время судебного процесса адвокаты утверждали, что к аннексии Крыма привели действия не экс-президента, а майдановцев и новой власти.
  • Янукович также фигурирует в других уголовных процессах, которые сейчас находятся на стадии следствия. Это, в частности, незаконное завладение государственными резиденциями, преступления против майдановцев, многочисленные экономические преступления и прочее.
  • Сам экс-президент с 2014 года скрывается в России.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Януковичсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: