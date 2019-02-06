Беглый президент Виктор Янукович считает, что решение Оболонского райсуда, который приговорил его к 13 годам тюрмы, не имеет ничего общего с законом.

Об этом он сказал на своей 6-й со времени побега пресс-конференции в Москве.

"Приговор не имеет ничего общего с законом – сплошные нарушения криминально- процессуального кодекса, все построено на лжи и на ненависти", - сказал Янукович.

Он также рассказал о каком-то якобы опросе народа, который якобы тоже не верит в справедливость суда.

"Народ, когда проводили интерактивный опрос, народ – в среднем около 90% – сказал, что не верит в этот суд, что это политический заказ. Ну, приговор был – всем понятно – написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентным", - подытожил Янукович.

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Напомним: