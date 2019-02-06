Россия просит: YouTube заставляет журналистов удалить сюжет о политзаключенном

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Среда, 6 февраля 2019, 13:59

Юридический департамент YouTube требует от крымских журналистов удалить сюжет от 2016 года о крымскотатарском политзаключенном Эмир-Усеин Куку.

Об этом сообщила в Facebook первая заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.

"Ютуб ссылается на требование Роскомнадзора (российского органа надзора в сфере связи, информационных технологий и СМИ – УП), который нашел в сюжете "экстремизм и терроризм", – отметила чиновница.

Соответствующее письмо от YouTube получили "Центр журналистских расследований".

"Считаем этот шаг – вмешательством и политизацией и попыткой использовать корпорацию Google и ее дочернюю компанию YouTube в своих политических целях", – подчеркнула Джеппар.

Мининформполитики также обратилось к видеохостингу и Google с просьбой не принимать никаких действия в отношении сюжета о крымчанине, отклонив жалобу Роскомнадзора, и "принять во внимание методы деятельности России, направленные на подавление свободы слова, разжигание вражды и пренебрежение базовыми правами и свободами человека".

Ранее "Центр журналистских расследований" сообщил, что в письме от юридической поддержки YouTube говорится, что сюжет внесен в перечень запрещенных материалов.

Медийщиков предупредили, что Google самостоятельно заблокирует контент, если его не удалят.

Видеозапись, по мнению российских властей, "содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Роскомнадзор обвиняет журналистов в "информационно-пропагандистском сопровождении деятельности" партии "Хизб ут-Тахрир", которую Верховный Суд РФ признал "террористической".

В ролике, который россияне хотят заблокировать, говорится о задержании и правозащитной деятельности Эмир-Усеина Куку, которого ФСБ обвинила в причастности к "Хизб ут-Тахрир".

Напомним:

  • Эмир-Усеин бил арестован по подозрению в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир" (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и считается запрещённой в России).
  • До ареста Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.
  • Активист был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.
  • В декабря 2017 года он был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.
  • Куку голодал с 26 июня 2018 по 18 июля, вслед за Олегом Сенцов, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.

Украинская правда

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Темы: политзаключенные оккупация Росcия Крым СМИ


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