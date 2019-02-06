Юридический департамент YouTube требует от крымских журналистов удалить сюжет от 2016 года о крымскотатарском политзаключенном Эмир-Усеин Куку.

Об этом сообщила в Facebook первая заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.

"Ютуб ссылается на требование Роскомнадзора (российского органа надзора в сфере связи, информационных технологий и СМИ – УП), который нашел в сюжете "экстремизм и терроризм", – отметила чиновница.

Соответствующее письмо от YouTube получили "Центр журналистских расследований".

"Считаем этот шаг – вмешательством и политизацией и попыткой использовать корпорацию Google и ее дочернюю компанию YouTube в своих политических целях", – подчеркнула Джеппар.

Мининформполитики также обратилось к видеохостингу и Google с просьбой не принимать никаких действия в отношении сюжета о крымчанине, отклонив жалобу Роскомнадзора, и "принять во внимание методы деятельности России, направленные на подавление свободы слова, разжигание вражды и пренебрежение базовыми правами и свободами человека".

Ранее "Центр журналистских расследований" сообщил, что в письме от юридической поддержки YouTube говорится, что сюжет внесен в перечень запрещенных материалов.

Медийщиков предупредили, что Google самостоятельно заблокирует контент, если его не удалят.

Видеозапись, по мнению российских властей, "содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Роскомнадзор обвиняет журналистов в "информационно-пропагандистском сопровождении деятельности" партии "Хизб ут-Тахрир", которую Верховный Суд РФ признал "террористической".

В ролике, который россияне хотят заблокировать, говорится о задержании и правозащитной деятельности Эмир-Усеина Куку, которого ФСБ обвинила в причастности к "Хизб ут-Тахрир".

Напомним: