Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

YouTube по запросу России заставляет журналистов удалить сюжет о политзаключенном

Среда, 6 февраля 2019, 12:59

Юридический департамент YouTube требует от крымских журналистов удалить сюжет от 2016 года о крымскотатарском политзаключенном Эмир-Усеин Куку.

Об этом сообщила в Facebook первая заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.

"Ютуб ссылается на требование Роскомнадзора (российского органа надзора в сфере связи, информационных технологий и СМИ – УП), который нашел в сюжете "экстремизм и терроризм", – отметила чиновница.

Соответствующее письмо от YouTube получили "Центр журналистских расследований".

"Считаем этот шаг – вмешательством и политизацией и попыткой использовать корпорацию Google и ее дочернюю компанию YouTube в своих политических целях", – подчеркнула Джеппар.

Мининформполитики также обратилось к видеохостингу и Google с просьбой не принимать никаких действия в отношении сюжета о крымчанине, отклонив жалобу Роскомнадзора, и "принять во внимание методы деятельности России, направленные на подавление свободы слова, разжигание вражды и пренебрежение базовыми правами и свободами человека".

Ранее "Центр журналистских расследований" сообщил, что в письме от юридической поддержки YouTube говорится, что сюжет внесен в перечень запрещенных материалов.

Медийщиков предупредили, что Google самостоятельно заблокирует контент, если его не удалят.

Видеозапись, по мнению российских властей, "содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Роскомнадзор обвиняет журналистов в "информационно-пропагандистском сопровождении деятельности" партии "Хизб ут-Тахрир", которую Верховный Суд РФ признал "террористической".

В ролике, который россияне хотят заблокировать, говорится о задержании и правозащитной деятельности Эмир-Усеина Куку, которого ФСБ обвинила в причастности к "Хизб ут-Тахрир".

 

Напомним:

  • Эмир-Усеин бил арестован по подозрению в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир" (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и считается запрещённой в России).
  • До ареста Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.
  • Активист был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.
  • В декабря 2017 года он был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.
  • Куку голодал с 26 июня 2018 по 18 июля, вслед за Олегом Сенцов, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеоккупацияРосcияКрымСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: