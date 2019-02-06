Аваков: Если на выборах Нацдружины возьмут на себя силовую функцию, это прекратится

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Среда, 6 февраля 2019, 22:12

Если Национальные дружины, зарегистрированные ЦИК наблюдателями на выборах президента Украины, будут брать на себя силовые функции, то это будет прекращено.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".

"Если ЦИК приняла решение, мы принимаем их в качестве наблюдателей. Но если они будут позиционировать себя как функцию силового контроля, то мы прекратим эту деятельность", - сказал министр, комментируя решение ЦИК зарегистрировать Нацдружины качестве наблюдателей на выборах.

Напомним:

  • В Нацполиции заявили, что в Украине на выборы приедут более 850 международных наблюдателей, пограничники обещают проверить всех, особенно пророссийских.
  • Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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Темы: Национальные дружины Аваков выборы президента 2019


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