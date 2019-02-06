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Аваков: Если на выборах Нацдружины возьмут на себя силовую функцию, это прекратится

Среда, 6 февраля 2019, 21:12
Аваков: Если на выборах Нацдружины возьмут на себя силовую функцию, это прекратится

Если Национальные дружины, зарегистрированные ЦИК наблюдателями на выборах президента Украины, будут брать на себя силовые функции, то это будет прекращено.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".

"Если ЦИК приняла решение, мы принимаем их в качестве наблюдателей. Но если они будут позиционировать себя как функцию силового контроля, то мы прекратим эту деятельность", - сказал министр, комментируя решение ЦИК зарегистрировать Нацдружины качестве наблюдателей на выборах.

Напомним:

  • В Нацполиции заявили, что в Украине на выборы приедут более 850 международных наблюдателей, пограничники обещают проверить всех, особенно пророссийских.
  • Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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Темы: Национальные дружиныАваковвыборы президента 2019
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