Выборы 2019: всех наблюдателей проверят, пророссийским - особое внимание

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что подконтрольное ему ведомство проведет предварительную проверку всех международных наблюдателей, которые приедут в Украину наблюдать за выборами президента, особое внимание уделят пророссийским журналистам.

Об этом он сказал во время коллегии Министерства внутренних дел, передает пресс-служба.

"Одно из определенных задач нашей службы в контексте проведения выборов Президента Украины - усиление контроля на каналах международного сообщения. Это связано с прибытием большого количества международных наблюдателей", - сказал Цигикал.

Он отметил, что международные наблюдатели будут оформляться пограничниками вне, в приоритетном порядке.

"Каждый пункт пропуска будет иметь копии списков зарегистрированных международных наблюдателей и организаций, которые будет предоставлять ЦИК. ГПСУ готова проводить заблаговременную проверку этой категории лиц по ведомственным базам данных. Будет организован соответствующий учет и передача информации заинтересованным органам и ее обнародование", - рассказал председатель ГПСУ.

Он добавил, что особое внимание будет уделено пророссийским журналистам.

Как сообщил на совещании глава Нацполиции Сергей Князев, всего ожидается прибытие более 850 официальных иностранных наблюдателей.

"Страна агрессор также будет принимать меры по дестабилизации ситуации в нашем государстве. Поэтому избирательная кампания потребует от нас концентрации ресурсов для обеспечения законности и правопорядка", - заявил глава полиции.

Он добавил, что уже на подготовительном этапе полицией реализован ряд мероприятий. В частности, для обеспечения оперативного решения служебных задач, надлежащего уровня взаимодействия между структурными подразделениями полиции и координации действий с другими правоохранительными органами в центральном органе управления полицией развернута деятельность рабочей группы, созданы также и на региональных уровнях.

"Вместе с тем разработан план мероприятий Нацполиции по обеспечению правопорядка и общественной безопасности во время проведения предвыборной кампании и налажено взаимодействие и обмен информацией с Центральной избирательной комиссией, а также Всеукраинской общественной организацией "Опора"", - рассказал Князев.

Он отметил, что учитывая массированные хакерские атаки на информационные ресурсы ЦИК в 2014 году, киберполиции приняты дополнительные меры по противодействию таким явлениям.

"Всего в государстве будет создано 198 окружных и почти 30 тысяч участковых избирательных комиссий. Начиная с 22 марта их помещения полиция должна взять под круглосуточную охрану. Также под охраной полицейских будет происходить процесс передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он добавил, что окончание предвыборной агитации, проведения самого голосования и дальнейшее установление его результатов - наиболее ответственный этап избирательной кампании.

Сообщается, что на охрану общественного порядка и безопасности во время финальной стадии избирательного процесса будет привлечено около 60 тысяч правоохранителей.