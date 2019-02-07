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Укрзализныця снова сократит количество поездов в Россию

Четверг, 7 февраля 2019, 09:54

ПАО "Укрзализныця" решила уменьшить периодичность курсирования еще нескольких поездов в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба общества.

"Еще один поезд в Российскую Федерацию изменит периодичность курсирования. С 31 марта двогрупний поезд № 78/73, 74/73 Львов – Ковель – Москва будет курсировать по нечетным числам месяца вместо каждый день", - говорится в сообщении.

Также с 25 февраля будет уменьшено периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков – Москва.

"Оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и Россией связана с постоянным падением пассажиропотока между странами", - говорится в сообщении.

Напомним:

Украинская правда
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