Укрзализныця снова сократит количество поездов в Россию

ПАО "Укрзализныця" решила уменьшить периодичность курсирования еще нескольких поездов в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба общества.

"Еще один поезд в Российскую Федерацию изменит периодичность курсирования. С 31 марта двогрупний поезд № 78/73, 74/73 Львов – Ковель – Москва будет курсировать по нечетным числам месяца вместо каждый день", - говорится в сообщении.

Также с 25 февраля будет уменьшено периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков – Москва.

"Оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и Россией связана с постоянным падением пассажиропотока между странами", - говорится в сообщении.

Напомним: