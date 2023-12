Волкер согласен с присутствием наблюдателей РФ на выборах в Украине

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что представители России могут быть наблюдателями на выборах президента Украины, но под руководством бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом он написал 7 февраля в Twitter.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - УП), чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае это позволит людям поставить под сомнение выборы", - написал Волкер.

Ukraine needs ODIHR monitors to prove it adhers to democratic standards. Otherwise allows people to question election. OK if Russian monitors are part -- but under ODIHR authority. No games. 🇺🇦 needs to have confidence in its own democratic institutions.