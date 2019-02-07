Волкер согласен с присутствием наблюдателей РФ на выборах в Украине
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что представители России могут быть наблюдателями на выборах президента Украины, но под руководством бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Об этом он написал 7 февраля в Twitter.
"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - УП), чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае это позволит людям поставить под сомнение выборы", - написал Волкер.
Ukraine needs ODIHR monitors to prove it adhers to democratic standards. Otherwise allows people to question election. OK if Russian monitors are part -- but under ODIHR authority. No games. 🇺🇦 needs to have confidence in its own democratic institutions.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) February 7, 2019
"Хорошо, если российские наблюдатели будут частью (выборов - УП), но под руководством БДИПЧ. Без игр", - считает спецпредставитель США.
По мнению Волкера, Украине нужно доверять собственным демократическим институтам.
Напомним:
- 6 февраля, вопреки условиям изложенным в приглашении украинской стороной, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.
- 31 декабря 2018 года стало известно, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.
- 9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД не будет регистрировать на президентских выборах наблюдателей из России.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия получила от ОБСЕ приглашения на выборы в Украине.
- Позже заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия собирается отправить своих наблюдателей на выборы в Украине.
- Выборы президента Украины пройдут 31 марта.