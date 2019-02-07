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Волкер согласен с присутствием наблюдателей РФ на выборах в Украине

Четверг, 7 февраля 2019, 09:58

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что представители России могут быть наблюдателями на выборах президента Украины, но под руководством бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом он написал 7 февраля в Twitter.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - УП), чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае это позволит людям поставить под сомнение выборы", - написал Волкер.

"Хорошо, если российские наблюдатели будут частью (выборов - УП), но под руководством БДИПЧ. Без игр", - считает спецпредставитель США.

По мнению Волкера, Украине нужно доверять собственным демократическим институтам.

Напомним:

  • 6 февраля, вопреки условиям изложенным в приглашении украинской стороной, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.
  • 31 декабря 2018 года стало известно, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.
  • 9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД не будет регистрировать на президентских выборах наблюдателей из России.
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия получила от ОБСЕ приглашения на выборы в Украине.
  • Позже заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия собирается отправить своих наблюдателей на выборы в Украине.
  • Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Украинская правда
Темы: виборыСШАвыборы президента 2019Росcия
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