Волкер согласен с присутствием наблюдателей РФ на выборах в Украине

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Четверг, 7 февраля 2019, 10:58

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что представители России могут быть наблюдателями на выборах президента Украины, но под руководством бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом он написал 7 февраля в Twitter.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - УП), чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае это позволит людям поставить под сомнение выборы", - написал Волкер.

"Хорошо, если российские наблюдатели будут частью (выборов - УП), но под руководством БДИПЧ. Без игр", - считает спецпредставитель США.

По мнению Волкера, Украине нужно доверять собственным демократическим институтам.

Напомним:

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