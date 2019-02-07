Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО

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Четверг, 7 февраля 2019, 11:49

Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО.

За принятие законопроекта №9037 в целом на заседании 7 февраля проголосовали 334 депутата.

Принятие решения встретили аплодисментами.

"Это необратимость нашего европейского выбора, это начало настоящей евроинтеграции. Украина будет в ЕС и НАТО", - заявил после голосования спикер ВР Андрей Парубий.

Президент Петр Порошенко перед голосованием назвал 7 февраля историческим днем.

"Сегодня исторический день, когда в Конституции будет закреплено как внешнеполитические ориентиры движение Украины в ЕС и НАТО. НАТО – это о безопасности, не только о военной, а и о безопасности гражданина, безопасности на улицах, верховенстве права. Сейчас в Кремле очень внимательно наблюдают за действиями Верховной Рады. Не дождетесь – не будет у вас радости. И Верховная Рада сегодня продемонстрирует единство, которое демонстрирует последние 4 года", - сказал Порошенко.

 Подробнее о содержании предлагаемых изменений читайте в статье "Что на самом деле изменят евроатлантические нормы в Конституции".

Напомним: 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Конституция законодательство Верховная Рада


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