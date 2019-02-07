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Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО

Четверг, 7 февраля 2019, 10:49
Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО

Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО.

За принятие законопроекта №9037 в целом на заседании 7 февраля проголосовали 334 депутата.

Принятие решения встретили аплодисментами.

"Это необратимость нашего европейского выбора, это начало настоящей евроинтеграции. Украина будет в ЕС и НАТО", - заявил после голосования спикер ВР Андрей Парубий.

Президент Петр Порошенко перед голосованием назвал 7 февраля историческим днем.

"Сегодня исторический день, когда в Конституции будет закреплено как внешнеполитические ориентиры движение Украины в ЕС и НАТО. НАТО – это о безопасности, не только о военной, а и о безопасности гражданина, безопасности на улицах, верховенстве права. Сейчас в Кремле очень внимательно наблюдают за действиями Верховной Рады. Не дождетесь – не будет у вас радости. И Верховная Рада сегодня продемонстрирует единство, которое демонстрирует последние 4 года", - сказал Порошенко.

Согласно пояснительной записке, закрепление на конституционном уровне правовой определенности курса Украины на членство в ЕС и НАТО будет "мобилизовать украинское общество и украинскую власть и способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО".

Отмечается, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и не требует проведения всеукраинского референдума.

"Принятие закона будет способствовать реализации европейского и евроатлантического выбора из-за расширения и углубления сотрудничества Украины с Европейским Союзом и Организацией Североатлантического договора до получения полноправного членства, укреплению национальной безопасности нашего государства, приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в пояснительной записке.

В частности, принятием закона нардепы дополнили преамбулу Конституции словам о подтверждении "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины", а статьи Основного закона словами, что к полномочиям президента, Верховной Рады Кабмина относятся также обеспечение реализации курса на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Подробнее о содержании предлагаемых изменений читайте в статье "Что на самом деле изменят евроатлантические нормы в Конституции".

Напомним: 

Ирина Балачук, УП

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Темы: КонституциязаконодательствоВерховная Рада
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