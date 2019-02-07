СМИ назвали третьего россиянина, подозреваемого в отравлении в Солсбери

Британское издание The Telegraph сообщило о третьем россиянина, вероятно причастном к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

В среду издание, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщило о русском агенте с вероятно вымышленным именем "Сергей Федотов", пишет "Европейская правда".

По информации газеты, у "Федотова" был билет на тот же рейс из Лондона в Москву, что и у "Петрова" и "Боширова". Однако по неизвестным причинам он отменил регистрацию на рейс.

"Федотов" прибыл в Британию в тот же день, что и "солсберийские туристы". Номер его паспорта только немного отличается от номеров паспортов "Петрова" и "Боширова". Примечательно, что "Федотова" нет на записях камер видеонаблюдения в Солсбери - вполне вероятно, что он не ездил туда с двумя другими агентами.

Издание предполагает, что "Федотов" до сих пор может оставаться на территории Великобритании: информации о том, что он покинул страну, нет.

Британское следствие ранее заявляло, что у двух агентов-отравителей из ГРУ могли быть сообщники.

Ранее СМИ сообщили, что британцы выяснили все детали покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, включая следы, ведущие прямо к президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним: