СМИ назвали третьего россиянина, подозреваемого в отравлении в Солсбери
Британское издание The Telegraph сообщило о третьем россиянина, вероятно причастном к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
В среду издание, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщило о русском агенте с вероятно вымышленным именем "Сергей Федотов", пишет "Европейская правда".
По информации газеты, у "Федотова" был билет на тот же рейс из Лондона в Москву, что и у "Петрова" и "Боширова". Однако по неизвестным причинам он отменил регистрацию на рейс.
"Федотов" прибыл в Британию в тот же день, что и "солсберийские туристы". Номер его паспорта только немного отличается от номеров паспортов "Петрова" и "Боширова". Примечательно, что "Федотова" нет на записях камер видеонаблюдения в Солсбери - вполне вероятно, что он не ездил туда с двумя другими агентами.
Издание предполагает, что "Федотов" до сих пор может оставаться на территории Великобритании: информации о том, что он покинул страну, нет.
Британское следствие ранее заявляло, что у двух агентов-отравителей из ГРУ могли быть сообщники.
Ранее СМИ сообщили, что британцы выяснили все детали покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, включая следы, ведущие прямо к президенту РФ Владимиру Путину.
Напомним:
- 66-летнего Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта. Они были доставлены в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери. Юлию Скрипаль выписали 9 апреля и переместили в безопасное место.
- 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.
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