"Бляяяяха!" – именинница Луценко перепутала законопроекты в Раде

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Четверг, 7 февраля 2019, 12:51

Представитель президента Ирина Луценко выругалась с трибуны Верховной Рады, когда перепутала материалы докладов.

Луценко должна была докладывать о переименовании Днепропетровской области, но, выйдя на трибуну, начала говорить о наблюдателях от России и подготовке вмешательства в выборы президента.

Когда спикер ВР Андрей Парубий остановил ее и отметил, что она докладывает не то, Луценко повернулась к микрофону и сказала:

"Бляяяха! Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста".

Парубий призвал коллег понять Луценко, поскольку "все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения, а пани Ирина будет докладывать по ряду законопроектов".

После этого Луценко снова вышла на трибуну и начала доклад по законопроекту о переименовании Днепропетровской области.

Напомним: 

  • В октябре 2017 года представитель президента в парламенте Ирина Луценко в ходе стычек в Раде кричала депутату от БПП Олегу Недаве, чтобы он "вынес козла", имея в виду нардепа от "Свободы" Юрия Левченко.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Луценко Верховная Рада


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