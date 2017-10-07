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Ирина Луценко кричала в Раде о Левченко: "Вынеси козла"

Суббота, 7 октября 2017, 00:58

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко в ходе стычек в Раде 5 октября кричала депутату от БПП Олегу Недаве, чтобы он "вынес козла", имея в виду нардепа от "Свободы" Юрия Левченко.

Данное видео опубликовала нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум на странице в Facebook.

"На первом плане спиной к нам стоит женщина - это госпожа Луценко, жена генпрокурора. На заднем плане - Юрия Левченко держит некий господин Недава - большой и громоздкий. Ира Луценко на видео кричит: "Олег! Олег, винеси козла! Олег! Недава..! Винеси козла! Винеси его нафиг!", - написала Шкрум.

При этом она отметила, что Недава является "смотрящим" от соратника экс-президента Януковича Юрия Иванющенко, известного также как Юра Енакиевский.

"Он отвечает за маленький округ на Донбассе, за отбеливание Иванющенко, за закрытие для него уголовных дел, за часть денег для восстановления Донбасса, которые исчезают в черные дыры многих карманов", - отметила Шкрум.

Как сообщалось, на заседании в четверг парламент должен был рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Первым поставили на рассмотрение законопроект №7163. Нардепы проголосовали за его рассмотрение по сокращенной процедуре.

"Самопомич", которая выступает против этого президентского законопроекта, воспользовалась отсутствием спикера Андрея Парубия и с боем заблокировала президиум Верховной Рады.

По мнению нардепов этой фракции, указанный законопроект "легализует Минские договоренности, которые подписывали боевики".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
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