Павелко избран в исполком УЕФА

1585 просмотров
Четверг, 7 февраля 2019, 14:20

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко избран в исполком УЕФА.

За его кандидатуру проголосовали на очередном 43-м конгрессе УЕФА, который прошел в Риме 7 февраля.

В голосовании за членов исполкома УЕФА участвовали 55 представителей национальных ассоциаций. Новые члены исполкома УЕФА избирались на 4-летний срок до 2023 года.

Кроме главы ФФУ, места в исполкоме УЕФА получили: Ардуэн Флоранс (Франция), Гомеш Фернанду (Португалия), Дука Арманд (Албания), Меллер-Кристенсен Йеспер (Дания), Рубиалес Луис (Испания), Чаньи Шандор (Венгрия), Шукер Давор (Хорватия).

Среди 9 кандидатов Павелко показал седьмой результат с 27 голосами.

Отметим, что последние 12 лет Украину в усполкоме УЕФА представлял Григорий Суркис. В нынешних выборах в исполком УЕФА Суркис не смог выставить свою кандидатуру, а также потерял и должность вице-президента УЕФА.

На конгрессе УЕФА в Риме также был переизбран на следующие четыре года и нынешний президент УЕФА словенец Александр Чеферин, который был единственным кандидатом на эту должность.

Николай Аврамчук для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: футбол


powered by lun.ua
По теме
В Ла-Манше нашли тело среди обломков пропавшего самолета с футболистом 4 февраля 2019, 14:29
В Ла-Манше нашли обломки самолета, в котором летел футболист британского клуба 4 февраля 2019, 09:33
Игрок сборной Украины и "Шахтера" перешел в российский "Зенит" 28 января 2019, 21:43
Все новости
Главные новости
Рада запретила российских наблюдателей на выборах
В Украине изъяли крупнейшую в истории партию метадона
Рада таки определилась с новым названием Днепропетровской области
Супрун объяснила, каких полномочий ее лишил суд
Все новости
Фото

Как выглядит ледяной серфинг

Кино

Что посмотреть в феврале

здоровье

Бутерброд с колбасой лучше не есть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів