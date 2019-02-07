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Павелко избран в исполком УЕФА

Четверг, 7 февраля 2019, 13:20

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко избран в исполком УЕФА.

За его кандидатуру проголосовали на очередном 43-м конгрессе УЕФА, который прошел в Риме 7 февраля.

В голосовании за членов исполкома УЕФА участвовали 55 представителей национальных ассоциаций. Новые члены исполкома УЕФА избирались на 4-летний срок до 2023 года.

Кроме главы ФФУ, места в исполкоме УЕФА получили: Ардуэн Флоранс (Франция), Гомеш Фернанду (Португалия), Дука Арманд (Албания), Меллер-Кристенсен Йеспер (Дания), Рубиалес Луис (Испания), Чаньи Шандор (Венгрия), Шукер Давор (Хорватия).

Среди 9 кандидатов Павелко показал седьмой результат с 27 голосами.

Отметим, что последние 12 лет Украину в усполкоме УЕФА представлял Григорий Суркис. В нынешних выборах в исполком УЕФА Суркис не смог выставить свою кандидатуру, а также потерял и должность вице-президента УЕФА.

На конгрессе УЕФА в Риме также был переизбран на следующие четыре года и нынешний президент УЕФА словенец Александр Чеферин, который был единственным кандидатом на эту должность.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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