"NewsOne" оштрафовали за "язык вражды"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО "Новости 24 часа", вещающий под логотипом "NewsOne", на 96,5 тысяч гривен за язык вражды.

Соответствующее решение Нацсовет принял 7 февраля и также обязал телеканал исправить нарушения законодательства.

Национальный совет признал, что "NewsOne" 31 июля, 1, 2, 5, 6, 13 сентября 2018 года транслировал призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Мониторинг выявил признаки нарушения законодательства – и 5 октября 2018 года Нацсовет провел внеплановую проверку вещателя, которая подтвердила нарушения.

В частности, язык вражды зафиксировали в выступлениях гостей и ведущих программ "NewsOne": Елены Лукаш, Виктора Пиховшека, Руслана Коцабы, Евгения Червоненко, Андрея Лесика, Михаила Добкина, Дмитрия Спивака.

Также Служба безопасности Украины указала Нацсовету, что отдельные программы распространяли высказывания с признаками "скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей".

К ним СБУ отнесла клише российской пропаганды: "партия войны", "партия мира", "братоубийственная война", "механизм раскола православия", "Россия защищает свои интересы", "мир не признает Россию агрессором" и т. п. Эти клише формируют искаженное представление о событиях в Украине.

Мониторинг Нацсовета показал, что в эфире отрицают присутствие российских войск на территории Украины, оправдывают действия РФ против территориальной целостности Украины, формируют представление об Украине как о субъекте агрессии против части собственной территории, о "фашизме и национал-социализме" руководства Украины и части населения и т. п.

Систематически употреблялась такая лексика: "уничтожение народа Украины", "индульгенциях на убийство", "главный агрессор на Печерских холмах", "братоубийственная война" и прочее.

По мнению Нацсовета, авторы таких высказываний "программируют к агрессивному поведению".

Независимый медиасовет 10 декабря 2018 года обнародовал вывод, в котором независимые эксперты констатировали нарушения требований ряда законов со стороны "NewsOne".

Потому Нацсовет на основании ч. 8 статьи 72 закона "О телевидении и радиовещании", взимает с компании штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора, что для этого вещателя составляет 96 530 гривен 25 копеек.

Также канал должен в течение 2 недель привести деятельность в соответствие с законом.

В случае невыполнения этого решения регулятор может применить к лицензиату санкции.

Нацсовет отмечает, что представители ООО "Новости 24 часа" (Киев) на заседание не явились, хотя рассмотрение этого вопроса перенесли с 24 января на 7 февраля по их просьбе.