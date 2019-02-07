Суд отобрал у Агентства по розыску активов вертолетную площадку Януковича

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Четверг, 7 февраля 2019, 15:27

Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал Нацагентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, вернуть КВЦ "Парковый" в пользование юридическому владельцу.

Как сообщает прокуратура Киева, такое решение было принято 6 февраля.

Подчеркивается, что арест имущества с запретом его отчуждения суд не отменил.

"Не соглашаясь с принятыми решениями, столичная прокуратура готовит новое ходатайство в суд об аресте этого имущества и передаче его в управление АРМА", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 3 августа 2017 года Апелляционный суд Киева наложил арест и запретил пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки и здания по улице Парковая дорога, 16-А.
  • В мае 2018 года журналисты сообщили, что новым владельцем центра стало доверенное лицо нардепа от "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова.
  • 20 августа 2018 года имущество на Парковой дороге, 16-А Голосеевский райсуд Киева передал в управление АРМА.
  • 11 октября 2018 года АРМА провело конкурс на определение управляющего вертолетной площадкой, на котором победило КП "Центр организации дорожного движения".
  • 12 декабря 2018 года в АРМА сообщили, что за месяц от управления арестованным центром "Парковый" в государственный бюджет поступило более 400 тысяч гривен.
  • 24 января Хозяйственный суд Киева по иску "Амадеус Ко" запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А.

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Темы: Киев Янукович недвижимость


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