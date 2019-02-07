Суд отобрал у Агентства по розыску активов вертолетную площадку Януковича
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Четверг, 7 февраля 2019, 15:27
Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал Нацагентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, вернуть КВЦ "Парковый" в пользование юридическому владельцу.
Как сообщает прокуратура Киева, такое решение было принято 6 февраля.
Подчеркивается, что арест имущества с запретом его отчуждения суд не отменил.
"Не соглашаясь с принятыми решениями, столичная прокуратура готовит новое ходатайство в суд об аресте этого имущества и передаче его в управление АРМА", - говорится в сообщении.
Напомним:
- 3 августа 2017 года Апелляционный суд Киева наложил арест и запретил пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки и здания по улице Парковая дорога, 16-А.
- В мае 2018 года журналисты сообщили, что новым владельцем центра стало доверенное лицо нардепа от "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова.
- 20 августа 2018 года имущество на Парковой дороге, 16-А Голосеевский райсуд Киева передал в управление АРМА.
- 11 октября 2018 года АРМА провело конкурс на определение управляющего вертолетной площадкой, на котором победило КП "Центр организации дорожного движения".
- 12 декабря 2018 года в АРМА сообщили, что за месяц от управления арестованным центром "Парковый" в государственный бюджет поступило более 400 тысяч гривен.
- 24 января Хозяйственный суд Киева по иску "Амадеус Ко" запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А.
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