Суд отобрал у Агентства по розыску активов вертолетную площадку Януковича

Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал Нацагентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, вернуть КВЦ "Парковый" в пользование юридическому владельцу.

Как сообщает прокуратура Киева, такое решение было принято 6 февраля.

Подчеркивается, что арест имущества с запретом его отчуждения суд не отменил. Сейчас владельцу "Паркового" разрешили пользоваться и распоряжаться им, но не отчуждать.

"Не соглашаясь с принятыми решениями, столичная прокуратура готовит новое ходатайство в суд об аресте этого имущества и передаче его в управление АРМА", - говорится в сообщении.

Решение в пользу "Амадукс Ко" приняла судья Александра Колдина, которую в июле 2018 года Высшая квалификационная комиссия признала такой, которая не соответствует занимаемой должности.

Напомним: