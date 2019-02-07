Суд отобрал у Агентства по розыску активов вертолетную площадку Януковича

Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал Нацагентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, вернуть КВЦ "Парковый" в пользование юридическому владельцу.

Как сообщает прокуратура Киева, такое решение было принято 6 февраля.

Подчеркивается, что арест имущества с запретом его отчуждения суд не отменил.

"Не соглашаясь с принятыми решениями, столичная прокуратура готовит новое ходатайство в суд об аресте этого имущества и передаче его в управление АРМА", - говорится в сообщении.

Напомним: