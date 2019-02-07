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САП просит арестовать 300 тысяч долларов Насирова в Британии

Четверг, 7 февраля 2019, 15:24

Специализированная антикоррупционная прокуратура хочет арестовать 300 тысяч долларов США с британских счетов экс-главы ДФС Романа Насирова.

Об этом четверг сообщает САП на своей странице в Facebook.

Указывается, что во время заседания в Шевченковском райсуде Киева по делу об обвинении Насирова прокурором САП подано ходатайство об аресте имущества подсудимого.

"Установлено, что экс-глава ДФС в течение не менее 3 лет располагал средствами в сумме 297 730 долларов США на счетах в финансовом учреждении на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем, эти деньги не отображались в одной из его деклараций во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в Президенты Украины, представленной сразу же после информирования обвиняемого об обнаружении этих средств правоохранительными органами", - заявляет САП.

Согласно сообщению, суд объявил перерыв до 11:00 часов 14 февраля 2019 для ознакомления стороны защиты с ходатайством прокурора и подготовку объяснений.

В декларации Насирова указано, что он имеет 297 730 долларов на брокерском счете "Интерактив Брокерс".

Напомним

  • 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, и приказал выплатить ему компенсацию в 184 тысяч гривен.
  • Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров уволил его еще 31 января 2018.
  • В марте 2017 было обнародовано справку, свидетельствующую о том, что в отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова есть гражданство Великобритании.
  • Согласно внесенным данных, годовой доход Насирова за 2017 составил 6 гривен процентов в "Укргазбанке".

Украинская правда

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Темы: Насировпрокуратурасуд
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