САП просит арестовать 300 тысяч долларов Насирова в Британии

Специализированная антикоррупционная прокуратура хочет арестовать 300 тысяч долларов США с британских счетов экс-главы ДФС Романа Насирова.

Об этом четверг сообщает САП на своей странице в Facebook.

Указывается, что во время заседания в Шевченковском райсуде Киева по делу об обвинении Насирова прокурором САП подано ходатайство об аресте имущества подсудимого.

"Установлено, что экс-глава ДФС в течение не менее 3 лет располагал средствами в сумме 297 730 долларов США на счетах в финансовом учреждении на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем, эти деньги не отображались в одной из его деклараций во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в Президенты Украины, представленной сразу же после информирования обвиняемого об обнаружении этих средств правоохранительными органами", - заявляет САП.

Согласно сообщению, суд объявил перерыв до 11:00 часов 14 февраля 2019 для ознакомления стороны защиты с ходатайством прокурора и подготовку объяснений.

В декларации Насирова указано, что он имеет 297 730 долларов на брокерском счете "Интерактив Брокерс".

Напомним