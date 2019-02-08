В Киеве пьяный чиновник совершил ДТП и травмировал патрульную

В Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева

Происшествие произошло на Южном мосту. Около 21:00 экипаж патрульных полицейских осуществлял оформление ДТП без пострадавших с участием двух машин: "Шкода" и "Нисан". В этот момент водитель автомобиля "БМВ", двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который в свою очередь врезался в "Нисан". В результате столкновения сотрудницу полиции, которая находилась между служебным автомобилем и "Нисан", зажало между двумя машинами, она получила травму ноги.

Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне "Шкоды". Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители установили, что за рулем "БМВ" находился заместитель главы Голосеевской РГА Юрий Ткаченко с явными признаками алкогольного опьянения.

На месте ДТП работает группа следователей отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Проводятся первоочередные следственные действия.