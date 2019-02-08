Аваков: Штабы двух кандидатов обвиняются в незаконной оплате работы агитаторов

МВД получило сотни обращений о нарушении избирательного законодательства штабами двух основных кандидатов на пост президента Украины. В частности речь идет об оплате работы агитаторов и членов комиссий.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть".

"Мы имеем прямые обращения, когда мы говорим об обращении гражданской сети "Опора", когда мы говорим о прямых обращения других кандидатов в президенты, мы имеем такие обращения, касающиеся, как минимум, двух штабов, которые обвиняются в незаконной оплате агитаторов", - сообщил он.

"Статья 63 закона о выборах президента на прямую запрещает вести любую оплату не только членам комиссий избирательных, но и агитаторам. Агитация и весь процесс должны быть бесплатными", - подчеркнул Аваков.

Минстр уточнил, что речь идет об избирательных штабах ключевых кандидатов на пост президента Украины.

Арсен #Аваков в ефірі програми «Право на владу»: МВС має 803 звернення про порушення на виборах. Найбільш поширене — незаконна агітація.Оплата агітаторів та членів виборчих комісій — пряме порушення закону pic.twitter.com/mnPAz5h2O5 — МВС України (@MVS_UA) 7 лютого 2019 р.

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Напомним: