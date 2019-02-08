Аваков: Штабы двух кандидатов обвиняются в незаконной оплате работы агитаторов
МВД получило сотни обращений о нарушении избирательного законодательства штабами двух основных кандидатов на пост президента Украины. В частности речь идет об оплате работы агитаторов и членов комиссий.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть".
"Мы имеем прямые обращения, когда мы говорим об обращении гражданской сети "Опора", когда мы говорим о прямых обращения других кандидатов в президенты, мы имеем такие обращения, касающиеся, как минимум, двух штабов, которые обвиняются в незаконной оплате агитаторов", - сообщил он.
"Статья 63 закона о выборах президента на прямую запрещает вести любую оплату не только членам комиссий избирательных, но и агитаторам. Агитация и весь процесс должны быть бесплатными", - подчеркнул Аваков.
Минстр уточнил, что речь идет об избирательных штабах ключевых кандидатов на пост президента Украины.
Арсен #Аваков в ефірі програми «Право на владу»: МВС має 803 звернення про порушення на виборах. Найбільш поширене — незаконна агітація.Оплата агітаторів та членів виборчих комісій — пряме порушення закону pic.twitter.com/mnPAz5h2O5— МВС України (@MVS_UA) 7 лютого 2019 р.
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Напомним:
- Выборы президента назначены на 31 марта.
- На сайте Нацполиции создали также специальную рубрику, где правоохранители будут аккумулировать сообщения о нарушениях избирательного законодательства, с соответствующей инструкцией о проверке этой информации и определением правовой квалификации по тем или иным фактам.
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