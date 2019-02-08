В ОБСЕ разочарованы решением Украины не пускать российских наблюдателей на выборы

В ОБСЕ выразили сожаление по поводу решения Украины запретить российским гражданам участвовать в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта.

Об этом идет речь сообщении на сайте ОБСЕ.

В письме в Министерство иностранных дел Украины директор БДИПЧ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир выразила глубокое разочарование в связи с принятием украинским парламентом закона, который закрепил такое ограничение.

Гисладоттир написала: "Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедентов и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом..."

Она подчеркнула, что наблюдатели, направляемые для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны следовать методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и руководствуются строгим кодексом поведения Бюро в отношении наблюдателей за выборами, в том числе оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в процесс выборов.

Призывая к дальнейшему размышлению по этому вопросу, Гисладоттир написала, что эти общие обязательства "устанавливают четкие стандарты обращения государств-участников друг с другом и, без исключения, применяются в равной степени к каждому государству-участнику. Их добросовестное выполнение важно для отношений между государствами".

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