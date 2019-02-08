В ОБСЕ разочарованы решением Украины не пускать российских наблюдателей на выборы
В ОБСЕ выразили сожаление по поводу решения Украины запретить российским гражданам участвовать в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта.
Об этом идет речь сообщении на сайте ОБСЕ.
В письме в Министерство иностранных дел Украины директор БДИПЧ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир выразила глубокое разочарование в связи с принятием украинским парламентом закона, который закрепил такое ограничение.
Гисладоттир написала: "Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедентов и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом..."
Она подчеркнула, что наблюдатели, направляемые для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны следовать методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и руководствуются строгим кодексом поведения Бюро в отношении наблюдателей за выборами, в том числе оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в процесс выборов.
Призывая к дальнейшему размышлению по этому вопросу, Гисладоттир написала, что эти общие обязательства "устанавливают четкие стандарты обращения государств-участников друг с другом и, без исключения, применяются в равной степени к каждому государству-участнику. Их добросовестное выполнение важно для отношений между государствами".
Напоминаем:
- 6 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в выборах в Украине.
- Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица по результатам встречи с директором БДИПЧ ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир, выразил надежду на то, что в миссии примут во внимание принятый Верховной Радой закон
- Он объяснил, что ситуация с решением Украины о неучастии наблюдателей от страны-агрессора не может составлять прецедент для других стран-участниц ОБСЕ, которые не являются жертвами агрессии и оккупации.
- Ранее сообщалось, что Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua