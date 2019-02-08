В ОБСЕ разочарованы решением Украины не пускать российских наблюдателей на выборы

82 просмотра
Пятница, 8 февраля 2019, 07:09

В ОБСЕ выразили сожаление по поводу решения Украины запретить российским гражданам участвовать в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта.

Об этом идет речь сообщении на сайте ОБСЕ.

В письме в Министерство иностранных дел Украины директор БДИПЧ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир выразила глубокое разочарование в связи с принятием украинским парламентом закона, который закрепил такое ограничение.

Гисладоттир написала: "Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедентов и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом..."

Она подчеркнула, что наблюдатели, направляемые для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны следовать методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и руководствуются строгим кодексом поведения Бюро в отношении наблюдателей за выборами, в том числе оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в процесс выборов.

Призывая к дальнейшему размышлению по этому вопросу, Гисладоттир написала, что эти общие обязательства "устанавливают четкие стандарты обращения государств-участников друг с другом и, без исключения, применяются в равной степени к каждому государству-участнику. Их добросовестное выполнение важно для отношений между государствами".

Напоминаем:

  • 6 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в выборах в Украине.
  • Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица по результатам встречи с директором БДИПЧ ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир, выразил надежду на то, что в миссии примут во внимание принятый Верховной Радой закон
  • Он объяснил, что ситуация с решением Украины о неучастии наблюдателей от страны-агрессора не может составлять прецедент для других стран-участниц ОБСЕ, которые не являются жертвами агрессии и оккупации.
  • Ранее сообщалось, что  Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ОБСЕ выборы президента 2019


powered by lun.ua
По теме
ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на президентских выборах - СМИ 6 февраля 2019, 13:59
Патруль ОБСЕ был вынужден покинуть город из-за обстрелов 5 февраля 2019, 12:14
Порошенко о "мирном плане Сайдика": миротворцы ООН - не эскорт для наблюдателей ОБСЕ 5 февраля 2019, 01:18
Все новости
Главные новости
The Insider: РФ ранее пыталась убить "Новичком" болгарского оружейника
Bellingcat нашел дополнительные подтверждения связи ЧВК "Вагнера" с ГРУ и минобороны РФ
В Киеве пьяный чиновник совершил ДТП и травмировал патрульную
Скандал с невозвращенными деньгами журналистов: Гнап заявил, что не сделал ничего плохого
Все новости
Культура

Кто и с какими песнями начнет Нацотбор "Евровидения"

Фото

Как выглядит ледяной серфинг

Опыт

Как девушка с синдромом Дауна в шутку стала успешной моделью

Поиск по сайту
Архив
Весь архів