Путин приказал охранять Януковича – Кремль

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Пятница, 8 февраля 2019, 12:00

Осужденный за государственную измену, экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной по приказу президента Владимира Путина. 

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс-Россия".

Отмечается, что на вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется".

"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - заявил Песков.

На вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (украинского) государства".

Дополняется...

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