Путин приказал охранять Януковича – Кремль
Осужденный за государственную измену, экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной по приказу президента Владимира Путина.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс-Россия".
Отмечается, что на вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется".
"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - заявил Песков.
На вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (украинского) государства".
Песков не сказал, какая именно структура охраняет Януковича.
"Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Песков.
Относительно юридического статуса Януковича Песков сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти".
По словам Пескова, "въехавший в качестве президента Янукович по-прежнему находится в РФ", однако сейчас он не является президентом Украины, и у него "нет никакого особого или специального статуса".
Ранее Песков заявил, что у России нет никаких претензий к Януковичу, который уже почти 5 лет скрывается в РФ от украинского правосудия.
Однако пресс-секретарь российского президента обещал узнать о статусе, с которым Янукович находится на территории России.
Напомним:
- Виктор Янукович сбежал в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане в Киеве.
- 22 февраля 2014 года Верховная Рада решила, что Янукович самоустранился от выполнения полномочий президента, – и назначила исполняющим обязанности президента Александра Турчинова, а на внеочередных выборах президентом избрали Петра Порошенко
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене.