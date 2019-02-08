Путин приказал охранять Януковича – Кремль
513 просмотров
Пятница, 8 февраля 2019, 12:00
Осужденный за государственную измену, экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной по приказу президента Владимира Путина.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс-Россия".
Отмечается, что на вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется".
"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - заявил Песков.
На вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (украинского) государства".
Дополняется...
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua