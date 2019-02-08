Сытник объяснил, почему обогащение Порошенко не дело НАБУ
Пятница, 8 февраля 2019, 13:07
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник напоминает, что НАБУ не имеет компетенции расследовать возможное незаконное обогащение действующего президента.
Об этом он сказал 8 февраля во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года, отвечая на вопросы журналистов.
В частности, на ремарку, может ли заинтересовать НАБУ тот факт, что за годы президентства Петр Порошенко "обогатился в разы".
"Любое незаконное обогащение, если оно входит в компетенцию НАБУ, всегда интересно. Но я просто напомню, что действующий президент не является субъектом, подследственным Антикоррупционному бюро", – сказал Сытник.
"Не добавляйте своим вопросом политической остроты", – отметил он.
Напомним:
- В 2018 году доходы президента выросли почти в 8 раз: за неполный 2018 Порошенко задекларировал почти 124 миллиона гривен прибыли.
- В то же время советник юридической фирмы, которая представляет интересы президента Петра Порошенко заявил, что СМИ завысили сумму прибыли, указаную президентом в изменениях имущественного положения в 2018 году.
Валентина Романенко, УП