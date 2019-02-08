Сытник объяснил, почему обогащение Порошенко не дело НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник напоминает, что НАБУ не имеет компетенции расследовать возможное незаконное обогащение действующего президента.

Об этом он сказал 8 февраля во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, на ремарку, может ли заинтересовать НАБУ тот факт, что за годы президентства Петр Порошенко "обогатился в разы".

"Любое незаконное обогащение, если оно входит в компетенцию НАБУ, всегда интересно. Но я просто напомню, что действующий президент не является субъектом, подследственным Антикоррупционному бюро", – сказал Сытник.

"Не добавляйте своим вопросом политической остроты", – отметил он.

Напомним: