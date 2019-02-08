Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник объяснил, почему обогащение Порошенко не дело НАБУ

Пятница, 8 февраля 2019, 13:07

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник напоминает, что НАБУ не имеет компетенции расследовать возможное незаконное обогащение действующего президента.

Об этом он сказал 8 февраля во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, на ремарку, может ли заинтересовать НАБУ тот факт, что за годы президентства Петр Порошенко "обогатился в разы".

"Любое незаконное обогащение, если оно входит в компетенцию НАБУ, всегда интересно. Но я просто напомню, что действующий президент не является субъектом, подследственным Антикоррупционному бюро", – сказал Сытник.

"Не добавляйте своим вопросом политической остроты", – отметил он.

Напомним:

  • В 2018 году доходы президента выросли почти в 8 раз: за неполный 2018 Порошенко задекларировал почти 124 миллиона гривен прибыли.
  • В то же время советник юридической фирмы, которая представляет интересы президента Петра Порошенко заявил, что СМИ завысили сумму прибыли, указаную президентом в изменениях имущественного положения в 2018 году.

Валентина Романенко, УП
Темы: ПорошенкоНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: