Сытник объяснил, почему обогащение Порошенко не дело НАБУ

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Пятница, 8 февраля 2019, 14:07

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник напоминает, что НАБУ не имеет компетенции расследовать возможное незаконное обогащение действующего президента.

Об этом он сказал 8 февраля во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, на ремарку, может ли заинтересовать НАБУ тот факт, что за годы президентства Петр Порошенко "обогатился в разы".

"Любое незаконное обогащение, если оно входит в компетенцию НАБУ, всегда интересно. Но я просто напомню, что действующий президент не является субъектом, подследственным Антикоррупционному бюро", – сказал Сытник.

"Не добавляйте своим вопросом политической остроты", – отметил он.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Порошенко НАБУ


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