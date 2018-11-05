У Порошенко заявили, что СМИ преувеличили рост его доходов

Советник юридической фирмы, которая представляет интересы президента Петра Порошенко, заявил, что СМИ завысили сумму прибыли, которую указал президент в изменениях имущественного положения в 2018 году.

Об этом заявил советник Avellum Вадим Медведев, пишет "Интерфакс".

По его словам, в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии как доход отражается возврат суммы вложенных средств.

Так, Порошенко получил средства от приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), но реальный доход, по словам Медведева, является разницей между суммами первоначально вложенных и возвращенных средств.

"Это означает, что задекларированный доход является прежде всего возвратом вложенных средств, а не является увеличением состояния физического лица. Фактическая доходность операций с валютными ОВГЗ равна рыночной ставке в размере 3,35% годовых", - сказал он.

По его словам, 28 млн грн Порошенко, с 124 млн, о которых ранее писала УП, были возвращением привлеченных средств, а не прибылью.

"Вероятно, речь может идти о тысячах гривен прибыли, но никак не о миллионах", - добавил Медведев.

Также он заявил, что Порошенко прокредитовал государство на 100 млн грн путем приобретения ОВГЗ.

Ранее сообщалось, Порошенко за неполный 2018 год задекларировал почти 124 миллиона гривен.

Более 9,3 миллиона гривен Порошенко получил в качестве процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.

Остальные средства - дивиденды, также 777 тысяч гривен - за отчуждения недвижимого имущества, а в конце октября Порошенко задекларировал 28,8 млн грн доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав.

Как сообщалось, в декларацию за прошлый год Порошенко внес 16 млн 303 тысячи 874 гривны доходов.

Полную декларацию о доходах за 2018 год президент подаст в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Порошенко не декларирует расходы на рекламные ролики "в поддержку автокефалии", которые он якобы оплатил самостоятельно.