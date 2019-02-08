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Садовый: Порошенко предлагал соглашение для прекращения "мусорной блокады"

Пятница, 8 февраля 2019, 13:41
Садовый: Порошенко предлагал соглашение для прекращения мусорной блокады

Городской глава Львова, кандидат в президенты Украины Андрей Садовый опубликовал соглашение, которое ему якобы предлагали подписать от имени президента Петра Порошенко в обмен на решение вопроса утилизации мусора во Львове.

Условия соответствующего соглашения он обнародовал в Facebook.

"После начала мусорной блокады Львова меня пригласили на Банковую и предложили подписать соглашение. Суть очень проста - я передаю фракцию "Самопомич" в парламенте под контроль БПП и гарантирую личную лояльность. Вместе с тем президент обещал дать команду прекратить блокаду", - заявил Садовый.

Он добавил, что правдивость своих слов вместе с главой фракции "Самопомич" Олегом Березюком, которому вручили документ в руки, готовы доказывать в суде под присягой.

В документе, опубликованном Садовым, говорится, что "Сторона 1 и Сторона 2 с целью обеспечения устойчивого развития украинского государства и проведения реформ" договорились о том, что "Самопомич" не критикует и публично поддерживает действия президента.

Кроме того, она должна не менее 26 голосами голосовать за инициированные президентом и его партией законы и противостоять политикам, активистам, журналистам и бизнесу, которые находятся в оппозиции к президенту и его партии.

 
фото А. Садового из Facebook

В комментарии "24 канала" Садовый отметил, что не принял предложение и заявил, что блокаду по утилизации мусора во Львове удалось прекратить благодаря усилиям представителей его партии, которые объявляли по этому поводу голодовку.

Также он сообщил, что именно сейчас об этом заговорил, потому что представитель президента во Львове якобы заявил о блокировании строительства мусороперерабатывающего завода.

В свою очередь в пресс-службе БПП заявили, что заявления Садового ложные.

"Президент не будет убирать мусор за Садового и после Садового. Есть надежда, что в свободное от предвыборной кампании время, мэр решит устаревшие коммунальные проблемы своего города. Жаль, что на утро после ночи, когда господин Садовый подписал соглашение о честных выборах, он прибег к распространению лжи", - процитировала пресс-служба слова нардепа Александра Бригинца.

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Напомним:

Украинская правда

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Темы: СадовыйПорошенкоСамопомичЛьвов
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