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Карта "футбольного" нардепа БПП голосовала, пока тот был в Риме

Пятница, 8 февраля 2019, 15:06

Карточка народного депутата и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко 7 февраля несколько раз голосовала в Верховной Раде, хотя сам он был в Риме на Конгрессе УЕФА.

Об этом сообщает Общественное движение "Честно"

Данные письменной регистрации с сайта Верховной Рады свидетельствуют, что Павелко в четверг не был на утреннем и вечернем заседаниях, но карта этого депутата БПП была зарегистрирована оба раза.

Из 38 голосований 7 февраля карточка Павелко голосовала 7 раз – все "за".

В частности, Павелко проголосовал за изменения в Конституцию относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО (№9037), за защиту экономической конкуренции (№6746), за направление в Конституционный суд президентского законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую (№9310).

Также депутат поддержал включение в повестку дня проектов законов о совершенствовании отдельных положений УПК в связи с осуществлением специального досудебного расследования (№9353) и о внесении изменений в Таможенный кодекс по вопросам выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС (№7473), рассмотрение по сокращенной процедуре проекта законодательных изменений по наблюдению за избирательным процессом (№9524).

Указанные голосования состоялись на утреннем заседании ВР, тогда как на вечернем карта Павелко находилась в слоте, но не голосовала.

Между тем, сам нардеп находился в Риме, где участвовал в 43-м Конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) как представитель Украины.

На этом собрании его избрали членом исполнительного комитета Европейского футбольного союза. В кулуарах конгресса Павелко дал интервью, а в Facebook опубликовал фото с мероприятия.

На письмо журналиста "Честно" с просьбой прокомментировать эту ситуацию Павелко не ответил.

На видео из парламента видно, что на месте Павелко за три законопроекта – о защите экономической конкуренции, изменениях в Конституцию и переименовании Днепропетровщины – кнопкодавил нардеп от БПП Максим Курячий.

А во время голосования за включение в повестку дня проекта закона о внесении изменений в УПК Павелко "прикрывал" заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук.

Напомним:

  • 84 статья Конституции предусматривает личное голосование заседаниях Верховной Рады.
  • В ноябре 2018 года карточки депутатов от "Радикальной партии" Олега Ляшко, Дмитрия Линько, Андрея Лозового и Игоря Мосийчука, а также нардепа из "Народного фронта" Евгения Дейдея голосовали в парламенте, хотя сами они были в Одесской области.
  • Также на "дистанционном" голосовании ловили "радикала" Артема Витко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: кнопкодавствоВерховная РадаБППИванчук
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