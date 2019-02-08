Боевики накрыли гранатометным огнем позиции ООС у Авдеевки, есть погибший и раненые

Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции наших защитников вблизи города Авдеевка, а также зафиксировано работу вражеского снайпера", - говорится в сообщении.

Еще боевики обстреляли позиции ООС вблизи поселка Водяное из автоматических гранатометов, а из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции вблизи населенного пункта Павлополь.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов вблизи населенного пункта Зайцево", - добавили в ООС.

Кроме того, позиции украинских войск были обстреляны в районе хутора Вольный из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.