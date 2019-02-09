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Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО

Суббота, 9 февраля 2019, 01:29

Греция ратифицировала протокол о присоединении Македонии к Североатлантическому Альянсу. Протокол поддержали 153 депутата, 140 проголосовали против, 1 - воздержался.

Об этом сообщает Reuters.

"Чувствую, мы выполнили наш патриотический долг. Мы все сделали верно", - заявил премьер-министр Греции Ципрас в парламенте во время дебатов.

После ратификации Грецией протокола о присоединении Македонии к Североатлантическому Альянсу, по условиям соглашения между странами, Македония официально сменит название и сообщит об этом ООН и другие международные организации.

"Протокол о присоединении Македонии должна ратифицировать каждая страна-член блока", - отмечает Reuters.

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Напомним:

  • Послы стран-членов НАТО в среду, 6 февраля, подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу.
  • Балканская страна станет 30-м членом Североатлантического альянса.

Темы: МакедонияГрецияНАТО
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