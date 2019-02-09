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Избиение активистов под управлением полиции: за дело возьмутся следователи из ГБР

Суббота, 9 февраля 2019, 19:29
Избиение активистов под управлением полиции: за дело возьмутся следователи из ГБР

По факту избиения группы лиц возле Подольского управления полиции в Киеве в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления.

Об этом вечером 9 февраля сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что на ул.Хорива, 20 "работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим".

"В ЕРДР внесены сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий". Сформирована следственная группа из работников Госбюро расследований, проводятся следственные действия", - отметила Сарган.

Напомним,

  • 9 февраля на Контрактовой площади правоохранители задержали группу лиц - участников движения С14. По сообщению полиции, молодых людей задержали "с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами".
  • В это время на Подоле должно было состояться выступление кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Во время ее выступления участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" намеревались провести акцию.
  • Задержанных доставили в отделение полиции, откуда позже выпустили, но забрали личные вещи. Требуя вернуть вещи, активисты С14 устроили потасовку с правоохранителями в здании управления полиции, после чего к активистам была применена сила. 
  • В полиции заявили, что начато три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК, а у задержанных изъято "наган" и ножи.
  • Кроме того, по данным полиции, в результате инцидента трое полицейских были доставлены в больницу.
  • Нардеп Оксана Корчинская заявила,  что к задержанным не пускают "скорую помощь", у активистов "выбиты зубы, сотрясение мозга и ушиблены колени".

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратураполицияакции
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