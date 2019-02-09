Избиение активистов под управлением полиции: за дело возьмутся следователи из ГБР

По факту избиения группы лиц возле Подольского управления полиции в Киеве в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления.

Об этом вечером 9 февраля сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что на ул.Хорива, 20 "работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим".

"В ЕРДР внесены сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий". Сформирована следственная группа из работников Госбюро расследований, проводятся следственные действия", - отметила Сарган.

Напомним,