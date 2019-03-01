Гриценко: Победа! Суд ударил ЦИК по рукам за "легализацию пирамиды"

Суд признал противоправным и недействительным постановление Центральной избирательной комиссии об аспектах ведения предвыборной агитации, в частности, на основании неоплачиваемых договоров.

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

"Весна – и утром первая победа!", – написал Гриценко в Facebook.

"Мы выиграли суд – он осудил ЦИК за попытку легализовать пирамиду подкупа голосов за якобы законные выплаты "агитаторам" гаранта. ЦИК вышел за пределы своих полномочий, начал указывать правоохранителям, мол, это не подкуп, а норма", – сообщил он.

"Суд ударил по рукам их ЦИК – признал ее постановление незаконным и недействительным!", – заявил кандидат в президенты.

Представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий сообщил "Интерфакс-Украина", что Шестой апелляционный админсуд удовлетворил иск о признании противоправным и недействительным постановления ЦИК №376 от 22 февраля.

Заседание началось в 17 часов 28 февраля и завершилось после полуночи.

В качестве третьей стороны на стороне истца выступала другая кандидат в президенты Юлия Тимошенко, которую в суде представлял народный депутат и ее уполномоченный представитель в ЦИК Сергей Власенко.

Чернолуцкий сказал: "Мы доказали, что ЦИК вышла за пределы своих полномочий, она не имела права толковать императивную норму, которая запрещает оформление договоров с избирателями, какие-либо доплаты им с избирательного фонда".

"Таким разъяснением они хотели через компенсацию затрат легализировать просто раздачу наличных средств через "прокладку", то есть избирательный фонд перечислят средства на общественную организацию, а она должна компенсировать якобы затраты на телефонную связь, проживание, поездки", – добавил он.

Представитель Гриценко сказал, что правоохранительные органы не должны применять это постановление ЦИК.

"Эти разъяснения не могут быть обязательными ни для окружных, ни для участковых избирательных комиссий, ни для остальных субъектов избирательного процесса. А это означает, что использование юридическими лицами денег, которые поступили из избирательных фондов на так называемые компенсации, противозаконно", – добавил Чернолуцкий.

Данное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде.

22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.

В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.

При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".