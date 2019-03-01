Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аэропорт Ужгорода возобновит свою работу после 3 лет перерыва

Пятница, 1 марта 2019, 09:52

Президент Петр Порошенко заявил, что после переговоров с президентом Словакии Андреем Киской будет возобновлена ​​работа аэропорта Ужгорода.

Об этом он написал в Facebook.

"Как и обещали, после наших договоренностей с президентом Словакии Андреем Киской восстанавливаем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец, после длительного перерыва аэропорт Ужгорода заработает!", - заявил президент.

По его словам, с 15 марта раз в неделю будет рейс сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании "Мотор Сич".

Порошенко добавил, что в дальнейшем работа аэропорта и прилегающая инфраструктура будут восстановлены.

Читайте также: Заложники словацкого неба: когда заработает аэропорт Ужгорода

Напомним

  • Международный аэропорт "Ужгород" прекратил работу в феврале 2016 года. Тогда Госавиаслужба приостановила действие сертификата аэропорта на обслуживание пассажирских авиарейсов в связи с выявленными нарушениями правил безопасности.
  • Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что аэропорт "Ужгород" заработает уже в марте-апреле 2017 года.
  • Аэропорт "Ужгород" уникален тем, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкопрезидентУжгородаэропортСловакия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
Все новости...
Реклама: