Аэропорт Ужгорода возобновит свою работу после 3 лет перерыва
Президент Петр Порошенко заявил, что после переговоров с президентом Словакии Андреем Киской будет возобновлена работа аэропорта Ужгорода.
Об этом он написал в Facebook.
"Как и обещали, после наших договоренностей с президентом Словакии Андреем Киской восстанавливаем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец, после длительного перерыва аэропорт Ужгорода заработает!", - заявил президент.
По его словам, с 15 марта раз в неделю будет рейс сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании "Мотор Сич".
Порошенко добавил, что в дальнейшем работа аэропорта и прилегающая инфраструктура будут восстановлены.
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Напомним
- Международный аэропорт "Ужгород" прекратил работу в феврале 2016 года. Тогда Госавиаслужба приостановила действие сертификата аэропорта на обслуживание пассажирских авиарейсов в связи с выявленными нарушениями правил безопасности.
- Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что аэропорт "Ужгород" заработает уже в марте-апреле 2017 года.
- Аэропорт "Ужгород" уникален тем, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.
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