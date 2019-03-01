Аэропорт Ужгорода возобновит свою работу после 3 лет перерыва

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Пятница, 1 марта 2019, 10:52

Президент Петр Порошенко заявил, что после переговоров с президентом Словакии Андреем Киской будет возобновлена ​​работа аэропорта Ужгорода.

Об этом он написал в Facebook.

"Как и обещали, после наших договоренностей с президентом Словакии Андреем Киской восстанавливаем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец, после длительного перерыва аэропорт Ужгорода заработает!", - заявил президент.

По его словам, с 15 марта раз в неделю будет рейс сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании "Мотор Сич".

Порошенко добавил, что в дальнейшем работа аэропорта и прилегающая инфраструктура будут восстановлены.

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Напомним

  • Международный аэропорт "Ужгород" прекратил работу в феврале 2016 года. Тогда Госавиаслужба приостановила действие сертификата аэропорта на обслуживание пассажирских авиарейсов в связи с выявленными нарушениями правил безопасности.
  • Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что аэропорт "Ужгород" заработает уже в марте-апреле 2017 года.
  • Аэропорт "Ужгород" уникален тем, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Украинская правда

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Темы: Порошенко президент Ужгород аэропорт Словакия


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