Аэропорт Ужгорода возобновит свою работу после 3 лет перерыва

Президент Петр Порошенко заявил, что после переговоров с президентом Словакии Андреем Киской будет возобновлена ​​работа аэропорта Ужгорода.

Об этом он написал в Facebook.

"Как и обещали, после наших договоренностей с президентом Словакии Андреем Киской восстанавливаем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец, после длительного перерыва аэропорт Ужгорода заработает!", - заявил президент.

По его словам, с 15 марта раз в неделю будет рейс сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании "Мотор Сич".

Порошенко добавил, что в дальнейшем работа аэропорта и прилегающая инфраструктура будут восстановлены.

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Напомним