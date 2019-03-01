Лукашенко не возьмет платы с РФ за размещение военных объектов в Беларуси  

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Пятница, 1 марта 2019, 11:53

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет брать деньги за размещенные российские военные объекты на территории государства.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с представителями СМИ, пишет белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в Беларуси есть два российских военных объекта и Россия ничего не платит белорусской стороне за их размещение. Лукашенко отметил, что через год надо будет заключать новое соглашение.

"Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете, пусть будут у вас эти деньги. Но за базы мы с вас копейки не возьмем, потому что это общая наша безопасность", - сказал Лукашенко.

При этом он  упрекнул РФ в том, что, когда обсуждается вопрос о том, чтобы "подставить плечо Беларуси" в плане некоторых видов вооружения, российская сторона говорит, что это дорого и невозможно.

"С намеком - надо купить. На что я публично сказал: "Вы что, хотите, чтобы я купил у вас автомат Калашникова, чтобы вас защищать? Если у вас возможностей больше, поддержите сейчас белорусскую армию". В конце концов, приняли решение, будем покупать, что поделаешь, я имею в виду самолеты", - отметил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что Беларуси и РФ "хватает противников, а, может, даже врагов", но в первую очередь им надо спасать "славянский мир, славянскую цивилизацию".

В прошлом году РосЗМИ писали, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко, возможно, согласится на создание военной базы РФ в своей стране.

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Темы: Лукашенко Путин Росcия Беларусь


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