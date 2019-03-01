Люди Тимошенко и Новинского сотрудничают по теме тарифов – "Схемы"

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Пятница, 1 марта 2019, 11:54

Алексей Кучеренко, который является доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко, ведет кампанию за снижение тарифов совместно с заместителем главы "Партии мира" Максимом Гольдарб.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший").

Экс-министр ЖКХ в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко и экс-прокурор из Донецкой области Максим Гольдарб являются соучредителями ОО "Тарифная мобилизация", которая ведет публичную кампанию за снижение тарифов.

Алексей Кучеренко и Максим Гольдарб – в ОО
Алексей Кучеренко и Максим Гольдарб – в ОО "Тарифная мобилизация"
radiosvoboda.org

В то же время, Максим Гольдарб является заместителем главы "Партии мира", которую возглавляет руководитель депутатской фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Вадим Новинский.

Гольдарб работал в органах прокуратуры Донецкой области, во времена президентства Виктора Януковича перевелся в Киев. Когда министром обороны был Павел Лебедев, Гольдарб стал аудитором в Министерстве обороны.

В сюжете Слідство.Інфо "Восточная война" говорилось, что Союз офицеров заявлял, что Максим Гольдарб может быть причастен к закупке топлива для нужд армии по завышенным ценам. А военная прокуратура возбуждала уголовное дело о халатном отношении Гольдарба к воинской службе.

Кучеренко в комментарии журналистам сказал, что совместная деятельность с Гольдарбом – не политическая.

"Ну, она же не политическая, организация создавалась именно для того, чтобы делать публичный аудит, не только тарифов – вообще монополий, публичных компаний. Когда создавалась "Тарифная мобилизация", не было ни Новинского, ни "Партии мира". Цена на газ не влияет на то, кто в какую партию входит", – заявил Алексей Кучеренко.

Кучеренко и Тимошенко
Кучеренко (справа) и Тимошенко (слева)

Подобную позицию озвучил и Вадим Новинский. Он считает, что Кучеренко и Гольдарб сотрудничают как профессионалы.

"И один, и другой являются профессионалами в тарифной политике в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нет, это не свидетельствует об общности позиции Тимошенко и "Партии мира", – отметил Новинский.

Однако на вопрос, кого бы он поддержал во втором туре выборов президента, если бы туда вышли Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, Новинский ответил: "Точно не Порошенко".

Напомним:

  • "Схемы" обнаружили вероятные манипуляции с партийными взносами в пользу "Батькивщины".
  • Лидер партии Юлия Тимошенко заявила, что все доходы и расходы публичны – и Нацагентство по вопросам предупреждения коррупции может расследовать это.

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Темы: Тимошенко Новинский тарифы выборы президента 2019


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