Украинские военные сбили на Донбассе российский беспилотник

Военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, которые держат оборону на Светлодарском направлении, 1 марта сбили беспилотник боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику со штатного стрелкового оружия.

"В 7 часов 43 минуты на высоте 150 метров беспилотный летательный аппарат был сбит. Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений", - говорится в сообщении.

По данным военных, сбитый БПЛА оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".

Сообщается, что сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации.