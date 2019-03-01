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Украинские военные сбили на Донбассе российский беспилотник

Пятница, 1 марта 2019, 13:18

Военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, которые держат оборону на Светлодарском направлении, 1 марта сбили беспилотник боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику со штатного стрелкового оружия.

 

"В 7 часов 43 минуты на высоте 150 метров беспилотный летательный аппарат был сбит. Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений", - говорится в сообщении.

 

По данным военных, сбитый БПЛА оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".

 
 

Сообщается, что сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации.

Украинская правда

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Темы: ООСбеспилотники
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