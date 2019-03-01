Штаб Порошенко: Готовы купить все борды Гриценко, которые ему точно не понадобятся

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что не снимали бронь на предвыборную рекламу перед вторым туром и готовы выкупить борды "самого честного кандидата" Анатолия Гриценко, который ранее распространил этот фейк.

Об этом сказал спикер штаба Олег Медведев на брифинге в Киеве.

По его словам, информация Гриценко о том, что Порошенко якобы сдался и не будет рекламироваться перед вторым туром, не соответствует действительности.

"Хотел бы опровергнуть недостоверную информацию самого честного кандидата, который сегодня заявил, что штаб Порошенко снял бронь с избирательных плоскостей после 1 апреля. Очевидно кандидат перепутал 1 марта с 1 апреля и решил пошутить уже сегодня", - заявил Медведев.

"Наш штаб готов выкупить у этого кандидата все его рекламные плоскости, которые ему точно не понадобятся после 1 апреля, а нам понадобятся для того, чтобы победить во втором туре команду Коломойского-Зеленского", - добавил он.

Напомним: