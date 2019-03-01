Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб Порошенко: Готовы купить все борды Гриценко, которые ему точно не понадобятся

Пятница, 1 марта 2019, 13:39
Штаб Порошенко: Готовы купить все борды Гриценко, которые ему точно не понадобятся

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что не снимали бронь на предвыборную рекламу перед вторым туром и готовы выкупить борды "самого честного кандидата" Анатолия Гриценко, который ранее распространил этот фейк.

Об этом сказал спикер штаба Олег Медведев на брифинге в Киеве.

По его словам, информация Гриценко о том, что Порошенко якобы сдался и не будет рекламироваться перед вторым туром, не соответствует действительности.

"Хотел бы опровергнуть недостоверную информацию самого честного кандидата, который сегодня заявил, что штаб Порошенко снял бронь с избирательных плоскостей после 1 апреля. Очевидно кандидат перепутал 1 марта с 1 апреля и решил пошутить уже сегодня", - заявил Медведев.

"Наш штаб готов выкупить у этого кандидата все его рекламные плоскости, которые ему точно не понадобятся после 1 апреля, а нам понадобятся для того, чтобы победить во втором туре команду Коломойского-Зеленского", - добавил он.

Напомним:

  • 1 марта лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко предположил, что действующий президент Петр Порошенко возможно уже не верит в свою победу на выборах и поэтому отменяет ранее забронированную на апрель наружную рекламу.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоГриценковыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
Все новости...
Реклама: