Штаб Порошенко: Готовы купить все борды Гриценко, которые ему точно не понадобятся

6795 просмотров
Пятница, 1 марта 2019, 14:39

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что не снимали бронь на предвыборную рекламу перед вторым туром и готовы выкупить борды "самого честного кандидата" Анатолия Гриценко, который ранее распространил этот фейк.

Об этом сказал спикер штаба Олег Медведев на брифинге в Киеве.

По его словам, информация Гриценко о том, что Порошенко якобы сдался и не будет рекламироваться перед вторым туром, не соответствует действительности.

"Хотел бы опровергнуть недостоверную информацию самого честного кандидата, который сегодня заявил, что штаб Порошенко снял бронь с избирательных плоскостей после 1 апреля. Очевидно кандидат перепутал 1 марта с 1 апреля и решил пошутить уже сегодня", - заявил Медведев.

"Наш штаб готов выкупить у этого кандидата все его рекламные плоскости, которые ему точно не понадобятся после 1 апреля, а нам понадобятся для того, чтобы победить во втором туре команду Коломойского-Зеленского", - добавил он.

Напомним:

  • 1 марта лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко предположил, что действующий президент Петр Порошенко возможно уже не верит в свою победу на выборах и поэтому отменяет ранее забронированную на апрель наружную рекламу.

Яна Миланова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Гриценко выборы президента 2019


powered by lun.ua
По теме
У Порошенко отреагировали на объединение Садового и Гриценко 1 марта 2019, 14:42
Лукашенко: Президентом Украины снова будет Порошенко 1 марта 2019, 13:03
Гриценко: Порошенко сдался и снимает бронь на рекламу перед вторым туром 1 марта 2019, 12:32
Все новости
Главные новости
Кабмин "вжарил" облгазы, снизив норму для потребителей
У Порошенко отреагировали на объединение Садового и Гриценко
Топливный кризис в "Укрзализныце": очередная закупка провалилась
"Нафтогаз" одержал предварительную победу в арбитраже против РФ о захваченных в Крыму активах
Все новости
исследование

Характер собак может меняться

социум

Дать полноценную жизнь любому ребенку. Как это делают в разных странах

здоровье

Белки: норма, свойства, функции

Поиск по сайту
Архив
Весь архів