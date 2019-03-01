Февраль вошел  в десятку самих теплых за 139 лет

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Пятница, 1 марта 2019, 17:22

Среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6° С, что выше климатической нормы на целых 4,8°С.

Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы. Это позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве", – говорится в сообщении.

По данным метеорологов, холодне всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до -7,7 градуса мороза, а тепле всего – 28 числа, когда максимальная температура поднялась до +11,2° С.

Осадков в Киеве выпало 34 мм, что составило 74% климатической нормы.

Украинская правда

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Темы: погода


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