Зима в Киеве побила температурный рекорд 139 летней давности

17 февраля нынешняя зима отметилась первым весенним температурным рекордом в Киеве.

Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, в столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха.

Она впервые за 139 лет составляла + 4,6° С, что на 0,1° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году.

По климатической норме такая температура соответствует 29 марта.

Напомним: