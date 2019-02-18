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Зима в Киеве побила температурный рекорд 139-летней давности

Понедельник, 18 февраля 2019, 12:49

17 февраля нынешняя зима отметилась первым весенним температурным рекордом в Киеве.

Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, в столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха.

Она впервые за 139 лет составляла + 4,6° С, что на 0,1° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году.

По климатической норме такая температура соответствует 29 марта.

Напомним:

  • Ночью 19 февраля в Украине ожидается похолодание до -8, но в дальнейшем по всей территории страны снова потеплеет.

Украинская правда
Темы: погода
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