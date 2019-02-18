Зима в Киеве побила температурный рекорд 139 летней давности

692 просмотра
Понедельник, 18 февраля 2019, 13:49

17 февраля нынешняя зима отметилась первым весенним температурным рекордом в Киеве.

Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, в столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха.

Она впервые за 139 лет составляла + 4,6° С, что на 0,1° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году.

По климатической норме такая температура соответствует 29 марта.

Напомним:

  • Ночью 19 февраля в Украине ожидается похолодание до -8, но в дальнейшем по всей территории страны снова потеплеет.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
По теме
Украину ночью приморозит, но дальше снова будет тепло 18 февраля 2019, 12:51
Спасатели предупреждают об опасности лавин 17 февраля 2019, 21:19
Под конец следующей недели в Украину вернется снег 17 февраля 2019, 17:50
Все новости
Главные новости
На Донбассе взяли в плен боевика, 4 уничтожили
"Бьют и заставляют переименоваться": УПЦ МП пожаловалась в ООН, ЕС и ОБСЕ
Российские спецслужбы нападают на храмы и запугивают священников УПЦ МП – СБУ
Восемь кандидатов в президенты попросили охрану у Нацполиции
Все новости
тест

Как чистить зубы, выбирать щетку и пасту, и когда идти к стоматологу?

опрос

Две трети украинцев не против интима до брака

Видео

Украинские фильмы 2018 года в одном ролике

соцсети

(Не)романтический День Валентина в Facebook

Поиск по сайту
Архив
Весь архів