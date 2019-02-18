Зима в Киеве побила температурный рекорд 139-летней давности
Понедельник, 18 февраля 2019, 12:49
17 февраля нынешняя зима отметилась первым весенним температурным рекордом в Киеве.
Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции, в столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха.
Она впервые за 139 лет составляла + 4,6° С, что на 0,1° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году.
По климатической норме такая температура соответствует 29 марта.
Напомним:
- Ночью 19 февраля в Украине ожидается похолодание до -8, но в дальнейшем по всей территории страны снова потеплеет.
Украинская правда