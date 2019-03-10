Президент Латвии призвал ЕС противостоять России

Россия попытается повлиять на выборы в Европарламент, чтобы усилить свои позиции и разделить Европу.

Об этом президент Латвии Раймондс Вейонис заявил в интервью немецкому изданию Spiegel Online, пишет DW.

Официальная Рига с 2014 года наблюдает "отчетливо агрессивную политику России по достижению геополитических целей", отметил Вейонис.

Президент Латвии особо выделил необходимость "надежного средства устрашения", которое не позволит России однажды напасть на еще одну европейскую страну.

Вейонис подчеркнул, что большинство этнических русских в Латвии живут в балтийской стране на протяжении нескольких поколений, и лишь небольшая часть из них уязвима для "попыток оказать влияние на страну из Москвы". Однако подобные попытки "ни в коем случае нельзя недооценивать", отметил латвийский президент.

По его словам, российские власти "пытаются оказать очень сильное влияние на русскоязычные СМИ" в Латвии, распространяя через них свою пропаганду.

Президент Латвии выразил уверенность в том, что Россия попытается повлиять на выборы в Европарламент, которые пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года. Кремль будет действовать, чтобы "усилить пророссийские силы в Парламенте ЕС и разделить Европу", заявил Вейонис.

"Все демократы должны быть готовы к этому", - добавил он.

Вейонис отметил, что Евросоюзу и НАТО следует в большей степени дополнять друг друга в вопросах обороны.

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